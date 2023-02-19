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Teknoloji-Bilişim
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Tesla kurucusu otonom araçları yerden yere vurdu

2023-02-19 23:18:31
Tesla kurucusu otonom araçları yerden yere vurdu

Eski Tesla CEO'su Martin Eberhard, otonom sürüş teknolojilerinin, elektrikli araçların geliştirilmesi için daha az önemli olduğuna inanıyor. Eberhard, Tesla'da çalıştığı dönemde otonom teknolojilere bu kadar önem vermediklerini söylüyor. Arabaların akıllı telefonlar gibi bir yazılım platformu olarak düşünülmesinin hatalı olduğunu savunan Eberhard, her güncellemenin bir sorun getireceğine inanıyor. Otonom teknolojilerinin güvenlik sistemleri dışında gereksiz olduğunu düşünen eski CEO, sürücüsüz arabalara da "büyük bir hayranı olmadığını" söylüyor. Tesla, ise otonom sürüş teknolojisi konusunda sürekli yeni güncellemelerle araçlarını geliştirmeyi hedefliyor.

#1
Foto - Tesla kurucusu otonom araçları yerden yere vurdu

Eski Tesla CEO'su Martin Eberhard, elektrikli araçlar için otonom sürüş teknolojilerinden daha önemli konular olduğuna inanıyor.

#2
Foto - Tesla kurucusu otonom araçları yerden yere vurdu

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden olan Tesla son dönemde otonom araç teknolojisine önemli yatırımlar yapıyor. Sürücüsüz otomobil teknolojisini öncelik hâline getiren Elon Musk, CEO’su olduğu Tesla’yı bu yönde zorluyor. Şirketin kurucularından olan Martin Eberhard ise aynı fikirde değil.

#3
Foto - Tesla kurucusu otonom araçları yerden yere vurdu

Tesla’nın kurucu ortağı olan Martin Eberhard, elektrikli araçlarla otonom sürüş teknolojilerini bir tutmanın hatalı olduğunu düşünüyor.

#4
Foto - Tesla kurucusu otonom araçları yerden yere vurdu

2007 yılına kadar Tesla’nın CEO’luğunu yapan Eberhard, elektrikli araçlar için otonom sürüş teknolojilerinden daha önemli konular olduğuna inanıyor.

#5
Foto - Tesla kurucusu otonom araçları yerden yere vurdu

2007 yılından CEO’luk görevinden alınan Eberhard, 2008 yılında ise Tesla’dan tamamen ayrılmıştı.

#6
Foto - Tesla kurucusu otonom araçları yerden yere vurdu

İnsanların kullanabilecekleri araçları yapmak istediğini dile getiren Eberhard, Tesla’da çalıştığı dönemde otonom teknolojilere bu kadar önem vermediklerini aktardı.

#7
Foto - Tesla kurucusu otonom araçları yerden yere vurdu

Bir arabayı tıpkı akıllı telefonlar gibi bir yazılım platformu olarak düşünmenin hatalı olduğunu dile getiren Tesla ortak kurucusu, her güncellemenin telefonlarda olduğu gibi bir sorun getireceğine inanıyor.

#8
Foto - Tesla kurucusu otonom araçları yerden yere vurdu

Telefonlardaki güncellemelerin getirdiği sorunların hayati olmadığını aktaran Eberhard, otomobillerde ise bu durumun kötü sonuçlanabileceğinin altını çizdi. Frenlerde ya da direksiyon simidinde meydana gelecek olası bir hatanın sonuçlarının ölümcül olacağını ifade eden eski CEO, güvenlik sistemleri dışında otonom teknolojilerini gereksiz buluyor.

#9
Foto - Tesla kurucusu otonom araçları yerden yere vurdu

Eberhard, güvenlik odaklı sürücü asistanı sistemlerini takdir etse de, sürücüsüz arabaların “büyük bir hayranı olmadığını” dile getirdi. Musk’ın sürücüsüz arabalarla fazlasıyla meşgul olduğunu belirten eski yöntetici, bu durumu Musk yönetimindeki Tesla ile ilgili en büyük endişelerinden biri olarak görüyor.

#10
Foto - Tesla kurucusu otonom araçları yerden yere vurdu

Tesla’nın tüm araçları Autopilot sistemi ile donatılmış durumda. Tesla sahipleri ayrıca FSD Beta özelliğini de belirli bir ücret karşılığında edinebiliyolar.

#11
Foto - Tesla kurucusu otonom araçları yerden yere vurdu

İleri seviye sürüş sisteminin beta sürümü aracın otomatik olarak şerit değiştirmesini, otoyollara girip çıkmasını, dur işaretlerini ve trafik ışıklarını tanımasının yanı sıra kendi kendine park etmesini sağlıyor.

#12
Foto - Tesla kurucusu otonom araçları yerden yere vurdu

Tesla, otonom sürüş teknolojisi konusunda sürekli yeni güncellemeler ile araçlarını geliştirme hedefinde. Elon Musk, Tesla hakkında yaptığı açıklamada bir donanım şirketi oldukları kadar yazılım şirketi olduklarını ifade etmişti.

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