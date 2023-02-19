Tesla kurucusu otonom araçları yerden yere vurdu

Eski Tesla CEO'su Martin Eberhard, otonom sürüş teknolojilerinin, elektrikli araçların geliştirilmesi için daha az önemli olduğuna inanıyor. Eberhard, Tesla'da çalıştığı dönemde otonom teknolojilere bu kadar önem vermediklerini söylüyor. Arabaların akıllı telefonlar gibi bir yazılım platformu olarak düşünülmesinin hatalı olduğunu savunan Eberhard, her güncellemenin bir sorun getireceğine inanıyor. Otonom teknolojilerinin güvenlik sistemleri dışında gereksiz olduğunu düşünen eski CEO, sürücüsüz arabalara da "büyük bir hayranı olmadığını" söylüyor. Tesla, ise otonom sürüş teknolojisi konusunda sürekli yeni güncellemelerle araçlarını geliştirmeyi hedefliyor.