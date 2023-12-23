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Teknoloji-Bilişim
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Tesla, Çin'de yeni fabrika kuracak

2023-12-23 19:18:00
Tesla, Çin'de yeni fabrika kuracak

ABD'li elektrikli otomobil ve pil üreticisi Tesla, Çin'de yeni bir fabrika kuracak.

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Foto - Tesla, Çin'de yeni fabrika kuracak

Şirketten yapılan açıklamada, Şanghay şehrinde kurulacak fabrikaya arazi tahsisi için yerel hükümet ile anlaşmanın imzalandığı duyuruldu.

#2
Foto - Tesla, Çin'de yeni fabrika kuracak

Fabrikada Tesla'nın "Megapack" adı verilen, 4 megavatsaat elektrik depolayabilen lityum-iyon batarya üniteleri üretilecek.

#3
Foto - Tesla, Çin'de yeni fabrika kuracak

2024'ün ilk çeyreğinde yapımına başlanması planlanan fabrikanın üçüncü çeyrekte faaliyete geçmesi planlanıyor.

#4
Foto - Tesla, Çin'de yeni fabrika kuracak

Fabrikada yılda 10 bin ünite ile toplam 40 gigavatsaat enerji depolama kapasitesinin üretilmesi hedefleniyor.

#5
Foto - Tesla, Çin'de yeni fabrika kuracak

Tesla'nın halen ABD'nin California eyaletinin Lathrop şehrinde yılda 10 bin Megapack üretme kapasitesine sahip bir "mega fabrikası" bulunuyor.

#6
Foto - Tesla, Çin'de yeni fabrika kuracak

Şirket, Şanghay'daki yılda 1 milyon elektrikli otomobil üretebilen "giga fabrikasını" da 450 bin ilave kapasite ile genişletmeyi planlıyor. Kaynak: AA

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