Türkiye'nin yerli S-400'ü teslim edildi
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, yerli S-400 olarak kabul edilen SİPER Hava Savunma Sistemi ile ilgili konuştu.
Milli Savunma Bakanlığı, yeni bir SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava Savunma Sistemi bataryasının Türk Hava Kuvvetleri envanterine alındığını açıkladı. Açıklama, Bakanlığın yürüttüğü faaliyetlere ilişkin haftalık bilgilendirme kapsamında yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, yürütülen çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Savunma sanayiimizin her alanında yerli ve millî olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri daha da artırılmaktadır. Bu kapsamda; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Keşif aracı muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak ilk defa envantere alınmış, “Hassas Güdüm Kiti (HGK-84) Tedariki Projesi” kapsamında Bakanlığımıza bağlı ASFAT tarafından TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle geliştirilen muhtelif miktarda güdüm kiti Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmiştir.
Ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; ASELSAN tarafından üretilen ALP 100-G Alçak İrtifa Radar Sistemi ve Arayıcı Başlık Radarları ile, Orta Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER-1 Bataryası envantere alınmıştır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizin güveninden aldığı güçle, ülkemizin savunma ve güvenliği için üstlendiği tüm görevleri dün olduğu gibi bugün ve yarın da azim, kararlılık ve yüksek bir sorumluluk bilinciyle yerine getirmeye devam edecektir.”
SİPER Hava Savunma Sistemi özellikleri: SİPER Hava Savunma Sistemi; hava savunma planlama ve koordinasyon, komuta kontrol kapsamında bilgi yönetimi ve dağıtımı, birleştirilmiş hava resmi üretimi, çoklu angajman ve ardışık ateşleme kabiliyetleriyle görev yapıyor. Sistem; manuel, yarı otomatik ve otomatik angajman modlarını destekliyor, Dost Düşman Tanıma (IFF), tehdit değerlendirme ve silah tahsisi özelliklerine sahip bulunuyor. SİPER ayrıca otomatik teşhis yönetimi, çoklu hedef–çoklu radar füzyonu, füzeler ile çift yönlü iletişim, telli ve telsiz haberleşme, dik ve eğik atış kabiliyeti ile zorlu şartlarda görev yapabiliyor. HvBS arayüzü, Radnet bağlantısı ve Link-16 ile JREAP-C taktik veri linkleri üzerinden üst komuta kademeleriyle bağlantı sağlanıyor. Sistem, her biri 6 adet füze taşıyan 8 adet Fırlatma Füzesi Sistemi (FFS) ile görev icra edebiliyor.
ALP 100-G Alçak İrtifa Radar Sistemi Sözleşmesi 2019 yılında imzalanan ALP 100-G Alçak İrtifa Radar Sistemi, Aktif Elektronik Taramalı Dizi (AESA) teknolojisine sahip bulunuyor. ASELSAN’ın ölçeklenebilir S-Bant radar ailesinin bir üyesi olan sistem, kara konuşlu hava savunma sistemleri için ana arama radarı olarak görev yapabiliyor ve uzun menzilli radarlar için tamamlayıcı unsur olarak kullanılabiliyor. ALP 100-G, AESA teknolojisi sayesinde hava tehditlerini üç boyutlu olarak takip edebiliyor.
HGK-84 güdüm kiti ASFAT ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle geliştirilen HGK-84 güdüm kitleri, mevcut güdümsüz MK-84 bombalarını hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata dönüştürmek üzere tasarlandı. HGK-84, 15 deniz mili mesafeden atılabiliyor ve 10 metrenin altında vuruş hassasiyeti sağlıyor. Lazer Arayıcı Başlık kullanıldığında ise bu hassasiyet 3 metrenin altına düşüyor. Kaynak: SavunmaSanayiST
