Türkiye'nin yerli S-400'ü teslim edildi

Ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; ASELSAN tarafından üretilen ALP 100-G Alçak İrtifa Radar Sistemi ve Arayıcı Başlık Radarları ile, Orta Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER-1 Bataryası envantere alınmıştır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizin güveninden aldığı güçle, ülkemizin savunma ve güvenliği için üstlendiği tüm görevleri dün olduğu gibi bugün ve yarın da azim, kararlılık ve yüksek bir sorumluluk bilinciyle yerine getirmeye devam edecektir.”