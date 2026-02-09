Peki şimdi ne olacak? Beşiktaş, Ersin'i arar mı? Devis'in matematik 0
Beşiktaş'ta sezon sonu nasıl gelecek ve en önemlisi bu kaleci problemiyle nasıl bitecek büyük merak konusu oldu...
Her ne kadar yerden yere vurulsa da Ersin Destanoğlu, hem kurtarış yüzdesiyle hem de maç başına takıma katkısıyla 260 gündür resmi maç oynamayan Devis Vasquez'den çok daha güvenilir bir kaleci. Eldeki veriler ışığında Devis’in Ersin’den daha iyi bir kaleci olduğunu iddia etmek futbolun matematiği ile uyumsuz.
Beşiktaş taraftarı Ersin Destanoğlu'nu istemiyor... artık kaleye her geçtiğinde yuhalanmak ve ıslıklanmak Ersin için rutin haline geldi. Peki yerine gelen Devis Vazquez, Ersin'den daha mi iyi?
Ersin'in bu sezon performansı Maç 13 Toplam oynanan dakika 1170 Maç Başına Kurtarış 3.1 (71%) Yenilen Gol 16 Ceza Sahası İçinden Yenilen Gol 11 Ceza Sahası Dışından Yenilen Gol 5 Kurtarış 40 Engellenen Gol -1.49
260 gündür resmi maç oynamayan Devis'in geçen sezon Empoli'deki performansı
Maç 32 Toplam oynanan dakika 2880 Maç Başına Kurtarış 2.6 (65%) Yenilen Gol 45 Ceza Sahası İçinden Yenilen Gol 39 Ceza Sahası Dışından Yenilen Gol 6 Kurtarış 83 Engellenen Gol -4.53
Bir kalecinin kalitesini belirleyen en kritik veri olan kurtarış yüzdesidir. Ersin'in (yüzde 71) Devis'e (yüzde 65) oranla yüzde 6'ık bir üstünlüğü var. Ersin q kurtarış başarısı var. Ersin maç başına 3.1 kurtarış yaparken, Devis sadece 2.6'de kalmış. Devis'in engellenen gol negatif değerinin -4.53 gibi yüksek bir seviyede olması kalesinde görmesi beklenen gollerden çok daha fazlasını yediğini gösteriyor.
Ersin ise yediği gollerin büyük bir kısmını "çıkarılması imkansız" toplardan yemiş görünüyor. Sergen Yalçın dün gece Alanyaspor maçından sonra kalecisini şu şekilde savunmak zorunda kaldı.
- Ersin iyi kaleci. Şu anda güçlü olmaya ve güçlü kalmaya ihtiyacı var. Devre arası da konuştum. Onun için de çok zor. Ersin bu zorluğu kaldırabiliyor. Gollerden sonra tepki gördü ama takım iyi olunca Ersin'e tepki de gitti. Demek ki takımla ilgili durum. Kaybedince hepimiz kaybediyoruz. Kazanınca hepimiz kazanıyoruz.
