  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sert ve kuru olmayacak! Sulu ve yumuşak tavuk pişirmenin doğal yolu Gitmedi hâlâ denilmişti ama... Fenerbahçe artık resmen forvetsiz! Sonuncusu da gitti İlk kez dünya sahnesine çıktı! Türkiye'nin yeni mühimmatı EREN’e büyük ilgi Tavuk fiyatlarına ‘ihracat’ freni: Bakanlık Ramazan zamcılarına acımadı Peki şimdi ne olacak? Beşiktaş, Ersin'i arar mı? Devis'in matematik 0 Burhanettin Duran: Şehirlerimiz yeni çehrelerine kavuştu Avusturalya bu olayı konuşuyor: 23 yıllık kiracısına bakın ne bıraktı! Bu yöntem rahata erdirecek... 5 dakikada ocağı pırıl pırıl yapıyor! Yağ lekesinden eser kalmıyor İspanyol yazar açıkladı! ‘Bellingham, Arda Güler'i kıskanıyor' Hamaney net konuştu: Düşmanın umudu kırılmalı dedi ve ekledi...
Spor
9
Yeniakit Publisher
Peki şimdi ne olacak? Beşiktaş, Ersin'i arar mı? Devis'in matematik 0
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Peki şimdi ne olacak? Beşiktaş, Ersin'i arar mı? Devis'in matematik 0

Beşiktaş'ta sezon sonu nasıl gelecek ve en önemlisi bu kaleci problemiyle nasıl bitecek büyük merak konusu oldu...

#1
Foto - Peki şimdi ne olacak? Beşiktaş, Ersin'i arar mı? Devis'in matematik 0

Her ne kadar yerden yere vurulsa da Ersin Destanoğlu, hem kurtarış yüzdesiyle hem de maç başına takıma katkısıyla 260 gündür resmi maç oynamayan Devis Vasquez'den çok daha güvenilir bir kaleci. Eldeki veriler ışığında Devis’in Ersin’den daha iyi bir kaleci olduğunu iddia etmek futbolun matematiği ile uyumsuz.

#2
Foto - Peki şimdi ne olacak? Beşiktaş, Ersin'i arar mı? Devis'in matematik 0

Beşiktaş taraftarı Ersin Destanoğlu'nu istemiyor... artık kaleye her geçtiğinde yuhalanmak ve ıslıklanmak Ersin için rutin haline geldi. Peki yerine gelen Devis Vazquez, Ersin'den daha mi iyi?

#3
Foto - Peki şimdi ne olacak? Beşiktaş, Ersin'i arar mı? Devis'in matematik 0

Ersin'in bu sezon performansı Maç   13 Toplam oynanan dakika   1170 Maç Başına Kurtarış     3.1 (71%) Yenilen Gol 16 Ceza Sahası İçinden Yenilen Gol    11 Ceza Sahası Dışından Yenilen Gol   5 Kurtarış    40 Engellenen Gol  -1.49

#4
Foto - Peki şimdi ne olacak? Beşiktaş, Ersin'i arar mı? Devis'in matematik 0

260 gündür resmi maç oynamayan Devis'in geçen sezon Empoli'deki performansı

#5
Foto - Peki şimdi ne olacak? Beşiktaş, Ersin'i arar mı? Devis'in matematik 0

Maç   32 Toplam oynanan dakika   2880 Maç Başına Kurtarış     2.6 (65%) Yenilen Gol 45 Ceza Sahası İçinden Yenilen Gol    39 Ceza Sahası Dışından Yenilen Gol   6 Kurtarış    83 Engellenen Gol  -4.53

#6
Foto - Peki şimdi ne olacak? Beşiktaş, Ersin'i arar mı? Devis'in matematik 0

Bir kalecinin kalitesini belirleyen en kritik veri olan kurtarış yüzdesidir. Ersin'in (yüzde 71) Devis'e (yüzde 65) oranla yüzde 6'ık bir üstünlüğü var. Ersin q kurtarış başarısı var. Ersin maç başına 3.1 kurtarış yaparken, Devis sadece 2.6'de kalmış. Devis'in engellenen gol negatif değerinin -4.53 gibi yüksek bir seviyede olması kalesinde görmesi beklenen gollerden çok daha fazlasını yediğini gösteriyor.

#7
Foto - Peki şimdi ne olacak? Beşiktaş, Ersin'i arar mı? Devis'in matematik 0

Ersin ise yediği gollerin büyük bir kısmını "çıkarılması imkansız" toplardan yemiş görünüyor. Sergen Yalçın dün gece Alanyaspor maçından sonra kalecisini şu şekilde savunmak zorunda kaldı.

#8
Foto - Peki şimdi ne olacak? Beşiktaş, Ersin'i arar mı? Devis'in matematik 0

- Ersin iyi kaleci. Şu anda güçlü olmaya ve güçlü kalmaya ihtiyacı var. Devre arası da konuştum. Onun için de çok zor. Ersin bu zorluğu kaldırabiliyor. Gollerden sonra tepki gördü ama takım iyi olunca Ersin'e tepki de gitti. Demek ki takımla ilgili durum. Kaybedince hepimiz kaybediyoruz. Kazanınca hepimiz kazanıyoruz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İş arayanlar müjde! İŞKUR 2026’nın dev listesini ilan etti: Bu mesleklerde kapış kapış eleman aranıyor!
Ekonomi

İş arayanlar müjde! İŞKUR 2026’nın dev listesini ilan etti: Bu mesleklerde kapış kapış eleman aranıyor!

İŞKUR’un 2026 yılı Ocak ayı verileri, iş dünyasındaki hareketliliği gözler önüne serdi. Yeni yılın ilk ayında 118 bini aşkın vatandaşımız iş..
Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı
Gündem

Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sosyal medya hesabından kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan Onur Kılınç isimli alçak müptezel "Halk..
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a kol kanat germişlerdi! İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'ndan zoraki "hidayet" çıkışı
Gündem

Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a kol kanat germişlerdi! İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'ndan zoraki "hidayet" çıkışı

Geçmişte şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan gibi isimleri baş tacı eden, milletin değerlerine dil uzatanlara kalkan olan İYİ Parti’de bu ..
28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı
Gündem

28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı

AK Parti'den üç dönemdir Mihalgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Zeynep Güneş'i başörtüsü ve kıyafeti üzerinden hedef alan İYİ Partil..
Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu
Ekonomi

Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu

Tavuk etinde Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışı Ticaret Bakanlığını hareket geçirdi. Üretici ve satıcıların yüzde 15 zam hamlesine bakanl..
Netanyahu'dan ABD'ye açık tehdit! 'Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz'
Dünya

Netanyahu'dan ABD'ye açık tehdit! 'Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz'

İsrail Başbakanı Netanyahu bu kez ABD'yi tehdit etti. Netanyahu, "Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz" dedi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23