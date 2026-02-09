Peki şimdi ne olacak? Beşiktaş, Ersin'i arar mı? Devis'in matematik 0

Her ne kadar yerden yere vurulsa da Ersin Destanoğlu, hem kurtarış yüzdesiyle hem de maç başına takıma katkısıyla 260 gündür resmi maç oynamayan Devis Vasquez'den çok daha güvenilir bir kaleci. Eldeki veriler ışığında Devis’in Ersin’den daha iyi bir kaleci olduğunu iddia etmek futbolun matematiği ile uyumsuz.