Burhanettin Duran: Şehirlerimiz yeni çehrelerine kavuştu

"ASRIN FELAKETININ 3. YILI, İNŞA VE İHYA ÇALIŞMALARI" KITABI: İletişim Başkanı Duran, afet sonrası dönemde yaptıkları yayınlar, düzenledikleri panel ve sempozyumlarla deprem bölgesindeki yoğun çalışmalardan kamuoyunun haberdar olmasını sağladıklarını belirtti. "Bugün yeni çalışmaları olan Asrın Felaketinin 3. Yılı, İnşa ve İhya Çalışmaları" kitabını kamuoyunun dikkatine sunduklarını açıklayan Duran, şunları kaydetti: "Takdim yazısını, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı eserimizde, asrın felaketine dair ilk andan itibaren yürütülen çalışmalar yer almaktadır. Kitabın içeriğinde, dünyadaki büyük afetler ve 6 Şubat depremlerinin küresel etkileri değerlendirildi. Afete yönelik detaylı veriler, infografikler şeklinde de paylaşıldı. Bütün bunların yanı sıra afet sonrası yapılan çalışmalar, sağlık, eğitim, ekonomi, sosyal hizmetler ve iletişim gibi birçok başlık altında bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirildi. Bu yönüyle kitabımız, dayanışma ruhuyla yürüttüğümüz inşa ve ihya tecrübesini kayıt altına alan ve gelecek nesillere de bunu anlatan bir başvuru eseri olmuştur. Öte yandan, panellerimizin başlıklarından birisi olan 'Afet Haberciliği, Haberi Felakete Dönüştürmeden Önleme Projesi'ne de değinmek isterim. Selçuk Üniversitesinin koordinasyonunda yürütülen ve kurumumuzun da ortaklarından olduğu bu proje kapsamında iletişim fakülteleri için uluslararası düzeyde geçerliliği olan afet haberciliği ders müfredatı ve medya profesyonelleri için eğitim rehberleri geliştirildi. Buradaki temel amaç, Allah korusun ama afetlerin yeniden geldiğinde habercilerin ne yapacaklarını şimdiden bilmeleri gerektiğiydi. Bu çalışmaların ülkemizde ve dünyada afet iletişimi konusunda farkındalığın artmasına ve bu meselede etiğin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağı görüşündeyim." Duran, sağlıklı bir iletişim ortamının tesisinin afet zamanlarında daha önemli olduğunu, bu konunun başta İletişim Başkanlığı ve devletin ilgili kurumları olmak üzere medya camiasının, akademik dünyanın, sivil toplum kuruluşları ve bütün toplum kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Afet zamanlarında AFAD'ın çok değerli olduğunu, önemli işler yaptığını ama bütün vatandaşlar olarak sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini dile getiren Duran, büyük ihya sürecinde emeği geçen tüm kurumlara, sahada fedakarca çalışan kamu personeline, akademisyenlere, medya mensuplarına ve vatandaşlara şükranlarını sundu.