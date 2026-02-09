İlk kez dünya sahnesine çıktı! Türkiye'nin yeni mühimmatı EREN’e büyük ilgi

"Hem havadan yere, hem yerden yere, hem yerden havaya bazı hedeflere angaje olabilecek, maliyet etkin bir mühimmat hedefimiz vardı. EREN bu açıdan hem SİHA'larımızın vurucu gücüne çok ciddi katkı sağlayacak, hem de yerden, otonom araçlar, zırhlı araçlar üzerinden veya sığınaklar üzerinden çok ciddi bir angajmanı getirebilecek, maliyet etkin bir mühimmat. Bu mühimmat üzerindeki yapay zeka algoritmalarıyla, uçuş kontrolü konusundaki sensörleriyle, turbojet motorlu bir segmenti önümüzde açıyor. Bundan sonra insansız kara araçlarının, zırhlı araçların, İHA'ların, belki uçakların, bazı yakın hava savunma sistemlerinin üzerinde EREN'in entegrasyon çalışmaları devam edecek."