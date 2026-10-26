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Teröristlerden hain saldırı! 3 şehit var

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Teröristlerden hain saldırı! 3 şehit var

Sözde ateşkese rağmen defalarca hainlik yapıp saldırılarına hız kesmeden devam eden terör rejimi İsrail, Han Yunus'ta 3 kişiyi katletti.

#1
Foto - Teröristlerden hain saldırı! 3 şehit var

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Han Yunus'un güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları hedef aldı.

#2
Foto - Teröristlerden hain saldırı! 3 şehit var

Saldırıda Curi İslam es-Sufi isimli çocuk ile 21 yaşındaki Husam Fahri Muhammed ez-Zamli ve 24 yaşındaki Tamir Ebu Sümeyne yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

#3
Foto - Teröristlerden hain saldırı! 3 şehit var

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine topçu atışları düzenledi ve askeri araçlarla ilerleyerek saldırılarını sürdürdü.

#4
Foto - Teröristlerden hain saldırı! 3 şehit var

Gazze kentinin doğusunda yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarından "yangın çıkarıcı bombalar" atıldı.

#5
Foto - Teröristlerden hain saldırı! 3 şehit var

İsrail ordusu Tuffah Mahallesi'nde ise geride bıraktığı patlayıcı yüklü bir askeri aracı uzaktan kumandalı düzenekle infilak ettirdi.

#6
Foto - Teröristlerden hain saldırı! 3 şehit var

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün bölgede saldırılar düzenliyor.

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