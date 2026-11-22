Teröristler ev ve araçları ateşe verdi!
Filistin topraklarını işgal eden İsrailli teröristler, Batı Yaka'da Müslümanlara ait ev ve araçları yaktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Filistin topraklarını işgal eden İsrailli teröristler, Batı Yaka'da Müslümanlara ait ev ve araçları yaktı.
Filistin medyasında yer alan haberlere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Kefr Malik ile batısındaki Deyr es-Sudan köylerine baskın düzenleyerek Filistinlilere ait mülkleri hedef aldı.
Kefr Malik köyünde Filistinlilerin araçlarını ateşe veren İsrailli saldırganlar, bazı evlerin duvarlarına Filistin karşıtı sloganlar yazdı.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Deyr es-Sudan köyünde de Filistinlilere ait evleri ve araçları ateşe verdi.
Saldırılarda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Filistin kaynaklarının verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 746 kişi yaralandı ve 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.
Olay yerinden gelen görüntüler, saldırının boyutunu gözler önüne serdi.
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
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