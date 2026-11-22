Ukraynalı uzman Taras Chmut, ülkesinin hava aracı tedarikine ilişkin değerlendirmesinde, "Bence bizim için L-39NG yerine bu tür hava araçları satın almak daha iyi" ifadelerini kullandı. KIZILELMA'nın Ukrayna için alternatif olabileceğini belirten Chmut, insansız savaş uçağının henüz geliştirme sürecinde olduğuna ve birkaç yıllık aktif operasyonel deneyime ihtiyaç duyduğuna da dikkat çekti.