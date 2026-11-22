Bir ülke daha direksiyonu Kızılelma'ya kırdı! Çek jetlerinden vazgeçebilirler...
Bir ordunun envanterine giren ilk insansız savaş uçağı olarak tarihe geçen Kızılelma, dünyanın aklını aldı. Dünya basının büyük ilgi gösterdiği gelişme sonrası bir çok ülkenin satın alma listesine adını yazdıran Kızılelma Ukrayna’nın da radarına girdi. Çekya'dan L-39NG Skyfox savaş uçağı alımını tartışan Ukrayna'da, tercihini Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'dan yana kullanma seçeneği gündeme geldi.