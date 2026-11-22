Ev gençlerinin lideri ilan edilmişti: Barış Özbay'ın eski mesleği ortaya çıktı!
Sosyal medyada "ev gençlerinin lideri" lakabıyla tanınan Barış Özbay’ın geçmiş yaşamına dair detaylar gündem oldu. Özbay'ın 5 yıl önce ne iş yaptığı ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sosyal medyada "ev gençlerinin lideri" lakabıyla tanınan Barış Özbay’ın geçmiş yaşamına dair detaylar gündem oldu. Özbay'ın 5 yıl önce ne iş yaptığı ortaya çıktı.
Sosyal medyada "ev genci lideri" unvanıyla bilinen Barış Özbay’ın bundan 5 yıl önceki hayatına dair ortaya çıkan yeni bir detay gündem oldu. Özbay’ın bir dönem görev yaptığı meslek bilgisi, eski ve şimdiki kareleriyle birleşince yeniden merak konusu haline geldi.
5 YIL ÖNCE BÖLGE SORUMLUSUYMUŞ Barış Özbay hakkında ortaya çıkan bilgilere göre, genç isim yaklaşık 5 yıl önce bir kuruyemiş firmasında bölge sorumlusu olarak görev yapıyordu.
Özbay'ın geçmişte çalışma hayatının içinde yer alması, bugün tanındığı kimliğiyle birlikte değerlendirildiğinde dikkat çekici bir ayrıntı olarak öne çıktı. Bir dönem kurumsal iş hayatında görev yapan Özbay'ın eski görüntüleri, son dönemdeki görüntüleriyle karşılaştırılmaya başlandı. Özellikle yıllar içinde yaşadığı değişim, onun geçmişini merak edenlerin ilgisini çekti.
ESKİ VE YENİ HALİ ARASINDAKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ Barış Özbay'ın depresyon yaşadığı dönemden öncesine ve sonrasına ait olduğu belirtilen görüntüleri de dikkat çekti. Yıllar önceki görüntüleri ile bugünkü hali arasındaki farklılıklar, Özbay'ın yaşamında geçirdiği değişime yönelik merakı artırdı.
İşte Barış'ın 5 yıl önceki hali...
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