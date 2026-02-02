Terör örgütünden skandal liste! Türkiye’ye açık açık meydan okudular: Saydıkları isimler “Yok artık” dedirtti

Süreçte öne çıkan bir diğer gelişme ise PKK/SDG kaynaklarının sızdırdığı yeni aday bilgileri oldu. Buna göre sözde "özerk yönetim", Suriye Savunma Bakanı Yardımcılığı için Çiya Kobani kod adlı Azad Simi'yi aday göstermeyi planlıyor. Güvenlik kayıtları, Simi'nin 2007 Dağlıca baskını, 2008 Aktütün saldırısı ve 2011 Çukurca saldırısı dahil olmak üzere toplam 104 askerin şehit edildiği çok sayıda eylemin planlayıcısı ve yürütücüsü olduğunu ortaya koyuyor. Van, Hakkari ve Şırnak başsavcılıkları tarafından aranan Simi'nin, KCK'nın Suriye yapılanmasının başında bulunduğu ve halen SDG'nin sözde istihbarat biriminin sorumlusu olduğu belirtiliyor. Terör geçmişi bu denli açık bir ismin Şam'a dayatılmasının, PKK/YPG'nin entegrasyon yerine devlet yapısını içeriden kontrol etme hedefini yansıttığı değerlendiriliyor.