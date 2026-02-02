Terör örgütünden skandal liste! Türkiye’ye açık açık meydan okudular: Saydıkları isimler “Yok artık” dedirtti
Suriye yönetimi ile SDG arasındaki entegrasyon anlaşmasının uygulanması beklenirken, terör örgütünden skandal bir hamle geldi. Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye devlet yapısına entegre edilecek kadrolar olarak yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'na karşı silahlı saldırılarda yer almış, Kandil çizgisinden gelen ve ideolojik olarak PKK'ya bağlı isimleri dayattığı öğrenildi. Savunma Bakanlığı Yardımcılığı için aday gösterdiği isimlerden biri ise daha şimdiden tartışma konusu oldu.