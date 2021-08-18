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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon böyle görüntülendi

2021-08-18 07:17:18
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon böyle görüntülendi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 adrese baskın düzenlendi.

#1
Foto - İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyette bulunduğu ve yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı ileri sürülen 7 şüphelinin adresini tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyette bulunduğu ve yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı ileri sürülen 7 şüphelinin adresini tespit etti.

#2
Foto - Ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle söz konusu adreslere düzenledikleri operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle söz konusu adreslere düzenledikleri operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

#3
Foto - Bazı polisler de sokak köşelerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Bazı polisler de sokak köşelerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

#4
Foto - Gözaltına alınan bazı şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

#5
Foto - İşte yakalana görüntüleri...

İşte yakalana görüntüleri...

#6
Foto - İşte yakalana görüntüleri...

İşte yakalana görüntüleri...

#7
Foto - İşte yakalana görüntüleri...

İşte yakalana görüntüleri...

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