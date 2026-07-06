İslam’a kin kusan Deniz Göktaş, cezaevinde Özgür Özel’i görünce bakın ne yapmış

Ziyarette dikkat çeken bir diğer skandal ise Göktaş’ın İmamoğlu’na yönelik esprileri üzerine yaşanan diyalog oldu. İslami değerlere hakaret eden bir şahsın esprilerinden "keyif aldığını" belirten Ekrem İmamoğlu ile Özel arasındaki bu "mizah paylaşımlı" hukuk, CHP’nin kutsallarımıza yönelik bakış açısını da bir kez daha tescilledi. Dine hakaret eden Deniz Göktaş'ın, Özgür Özel'e, “Güç verdiniz, iyi geldi, bana da moral oldu” dediği öğrenildi.