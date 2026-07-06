İslam’a kin kusan Deniz Göktaş, cezaevinde Özgür Özel’i görünce bakın ne yapmış
Milli ve manevi değerlerimize karşı yürüttüğü "kültürel savaş"ta vites yükselten CHP yönetimi, bu kez rotasını cezaevine çevirdi. İslam’a, kutsallarımıza ve toplumun ahlaki değerlerine karşı nefret kusmayı "sanat" kisvesi altına gizleyen Deniz Göktaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından adeta "kahraman" gibi ziyaret edilerek taltif edildi. İslam’a kin kusan Deniz Göktaş'ın, cezaevinde Özgür Özel’i görünce ne yaptığı da ortaya çıktı. İşte detaylar...