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İslam’a kin kusan Deniz Göktaş, cezaevinde Özgür Özel’i görünce bakın ne yapmış

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İslam’a kin kusan Deniz Göktaş, cezaevinde Özgür Özel’i görünce bakın ne yapmış

Milli ve manevi değerlerimize karşı yürüttüğü "kültürel savaş"ta vites yükselten CHP yönetimi, bu kez rotasını cezaevine çevirdi. İslam’a, kutsallarımıza ve toplumun ahlaki değerlerine karşı nefret kusmayı "sanat" kisvesi altına gizleyen Deniz Göktaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından adeta "kahraman" gibi ziyaret edilerek taltif edildi. İslam’a kin kusan Deniz Göktaş'ın, cezaevinde Özgür Özel’i görünce ne yaptığı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

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#1
Foto - İslam’a kin kusan Deniz Göktaş, cezaevinde Özgür Özel’i görünce bakın ne yapmış

Milletimizin inancıyla alay eden, İslami değerleri aşağılayan ve toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden gösterileriyle infial uyandıran Deniz Göktaş, CHP’nin "değerlerimize savaş açanlara kucak açma" politikasının son adresi oldu. Özel'in cezaevinde Göktaş ile gerçekleştirdiği ziyaret, CHP'nin hangi değerleri temsil ettiğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

#2
Foto - İslam’a kin kusan Deniz Göktaş, cezaevinde Özgür Özel’i görünce bakın ne yapmış

Özgür Özel, milletin değerlerine kin kusan bir şahsa "pırıl pırıl, tertemiz çocuk" diyerek sahip çıkarken, bu ziyaretiyle aslında kime hizmet ettiğini de açıkça ilan etti. Göktaş’ın İslam’a hakaret eden gösterilerini "politik mizah" diyerek meşrulaştırmaya çalışan Özel'in bu tavrı, millet vicdanında büyük bir yara açtı.

#3
Foto - İslam’a kin kusan Deniz Göktaş, cezaevinde Özgür Özel’i görünce bakın ne yapmış

Göktaş’ın, daha önce Kemal Kılıçdaroğlu’na "CHP’yi salın" diyerek partiye yönelik sergilediği tepkiye rağmen, Özel’in bu ismi "borçluyum" diyerek sahiplenmesi, CHP içindeki "değerlerimize düşmanlıkta yarış" yarışını da gözler önüne serdi.

#4
Foto - İslam’a kin kusan Deniz Göktaş, cezaevinde Özgür Özel’i görünce bakın ne yapmış

Ziyarette dikkat çeken bir diğer skandal ise Göktaş’ın İmamoğlu’na yönelik esprileri üzerine yaşanan diyalog oldu. İslami değerlere hakaret eden bir şahsın esprilerinden "keyif aldığını" belirten Ekrem İmamoğlu ile Özel arasındaki bu "mizah paylaşımlı" hukuk, CHP’nin kutsallarımıza yönelik bakış açısını da bir kez daha tescilledi. Dine hakaret eden Deniz Göktaş'ın, Özgür Özel'e, “Güç verdiniz, iyi geldi, bana da moral oldu” dediği öğrenildi.

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Yorumlar

Ali

CHP genel başkanı mı?

Cemali

Dersim ve seyit rızayla ilgili de bir mizah programı yapacakmıymiş. Sormuş mu?
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