  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarlada çalışan çiftçileri taradılar! Çok sayıda ölü var NATO’dan Türkiye için “inanılmaz” itiraf: Ağızları resmen açık kaldı 3 bin rakımlı zirvede tescilli lezzet mesaisi Vatandaşa nefes aldıracak adım: Ekmekte yeni düzenleme geliyor! Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor Türk devi için şok karar: İnsansız proje ani şekilde durduruldu 40 yıllık alın teri yangında küle döndü Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Zincir marketlere yeni kurallar geliyor Avrupa alarm durumuna geçti! Uçuşlar askıya alındı! Akaryakıta büyük zam geliyor! Depoları doldurun: Bakın ne kadar olacak?
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Instagram bir evliliği daha bitirdi! Kadın kusurlu bulundu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Instagram bir evliliği daha bitirdi! Kadın kusurlu bulundu!

Boşanma davasında koca, “Instagram fenomeni olduğunu söyleyip mahremiyet içeren fotoğraflarımızı paylaşıyor” diyerek eşini suçladı. Yargıtay, kadını kusurlu buldu

#1
Foto - Instagram bir evliliği daha bitirdi! Kadın kusurlu bulundu!

Sakarya'da yaşayan bir çocuklu çiftin evliliği, karşılıklı ağır suçlamalarla mahkemeye taşındı. Davacı kadın eş, kocasının evliliğin ilk gününden itibaren kendisine fiziksel, sözlü ve ekonomik şiddet uygulandığını, kendi ailesiyle görüşmesini engellediğini ve dış görünüşüyle dalga geçtiğini iddia etti. Kadın, kocasının evlilik içinde yaptığı tüm alışveriş ve harcamaların "yarısını" kendisinden nakit olarak talep ettiğini, kendisine araba almadığı gibi kendi aracını kullanmasına da izin vermediğini belirterek 150 bin TL tazminat talebiyle boşanma davası açtı.

#2
Foto - Instagram bir evliliği daha bitirdi! Kadın kusurlu bulundu!

'MAHREMİMİZ KALMADI' Davalı koca ise suçlamaları reddederek karısının internet ve sosyal medya bağımlısı olduğunu öne sürdü. Karısının sürekli "Ben Instagram fenomeniyim, ünlüyüm" diyerek aile içi özel ve mahremiyet içeren fotoğrafları sosyal medyada paylaştığını, kendisini küçümsediğini ve evlilik öncesinden kalan gizli borçlarını ödemek zorunda kaldığını iddia etti. Koca, karısının hiçbir şeyi beğenmediğini belirterek davanın reddini ve çocuğun velayetinin kendisine verilmesini istedi.

#3
Foto - Instagram bir evliliği daha bitirdi! Kadın kusurlu bulundu!

İKİSİ DE KUSURLU

#4
Foto - Instagram bir evliliği daha bitirdi! Kadın kusurlu bulundu!

Sakarya 2. Aile Mahkemesi, yaptığı yargılamada tarafların sosyal medya üzerinden birbirlerine karşılıklı hakaret ettiğini, kadının da az da olsa kusuru bulunduğunu ancak eşini tehdit eden ve baskı uygulayan kocanın "daha ziyade ağır kusurlu" olduğunu tespit etti. Çiftin boşanmasına hükmeden mahkeme, ortak çocuğun velayetini anneye verdi. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) ile Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de bu kararı hukuka uygun buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avustralya milli takım oyuncusu İslam ile şereflendi! Yeşil sahalarda bir hidayet hikayesi
Spor

Avustralya milli takım oyuncusu İslam ile şereflendi! Yeşil sahalarda bir hidayet hikayesi

Avustralya Milli Takımı’nın Güney Sudan kökenli futbolcusu Tete Yengi, Müslüman olduğunu açıkladı. 26 yaşındaki golcü, Adelaide’de bir cami ..
Seküler kokonadan plajda oturan başörtülü anne ile kızına yobaz saldırı: Buralar bizim! Defolun gidin! Yallah...
Gündem

Seküler kokonadan plajda oturan başörtülü anne ile kızına yobaz saldırı: Buralar bizim! Defolun gidin! Yallah...

Başörtülü kadınların uğradıkları ahlaksız saldırıların sonu gelmiyor. Oturdukları site havuza alınmayan, tatil beldelerinde sözlü tacizlere ..
Bakan Fidan'dan Katar hamlesi
Gündem

Bakan Fidan'dan Katar hamlesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı. ..
Mert Hakan Yandaş yeni sözleşmeye imza attı
Spor

Mert Hakan Yandaş yeni sözleşmeye imza attı

Fenerbahçe, A Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Lübnan'da büyük acı!
Gündem

Lübnan'da büyük acı!

Siyonist İsrail rejimi, Gazze'de yürüttüğü soykırımın bir benzerini Lübnan topraklarında sahneleyerek kan dökmeye ve katliamlarını sürdürmey..
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon belli oldu
Spor

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon belli oldu

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Feyzuallah Aktürk'ü yenen Erkan Taş başpehlivan belli oldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23