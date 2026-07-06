Arçelik’in fabrikasını satın aldığı beyaz eşya devinden beklenmedik karar: Teker teker kapatıp ülkeden ayrılacaklar

Piyasaya sunulan resmi belgeye göre, buradaki üretim faaliyetleri 2027 yılının ikinci çeyreğine kadar Meksika'daki Ramos Arizpe fabrikası ile şirketin diğer tedarik ve üretim ağlarına kaydırılacak. Whirlpool, Meksika'daki bu kapanış ve transfer sürecinin şirkete yaklaşık 165 milyon ABD doları tutarında bir yeniden yapılandırma maliyeti getireceğini öngörüyor.