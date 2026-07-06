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Arçelik’in fabrikasını satın aldığı beyaz eşya devinden beklenmedik karar: Teker teker kapatıp ülkeden ayrılacaklar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Arçelik’in fabrikasını satın aldığı beyaz eşya devinden beklenmedik karar: Teker teker kapatıp ülkeden ayrılacaklar

Arçelik'in, Türkiye'deki üretim merkezini satın aldığı beyaz eşya devinden dikkat çeken bir hamle geldi.

#1
Foto - Arçelik’in fabrikasını satın aldığı beyaz eşya devinden beklenmedik karar: Teker teker kapatıp ülkeden ayrılacaklar

Dünyanın önde gelen beyaz eşya üreticisi Whirlpool, Latin Amerika’daki operasyonel verimliliği artırmak adına radikal bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Meksika’daki dev fabrikasını kapatma kararı alan şirket, üretim hatlarını daha verimli bölgelere kaydırarak maliyetlerini optimize etmeyi hedefliyor. Bu stratejik dönüşümün, şirkete yüz milyonlarca dolarlık maliyet getirmesine rağmen küresel rekabetteki yerini güçlendirmesi bekleniyor.

#2
Foto - Arçelik’in fabrikasını satın aldığı beyaz eşya devinden beklenmedik karar: Teker teker kapatıp ülkeden ayrılacaklar

ABD'li beyaz eşya devi Whirlpool, Latin Amerika pazarındaki operasyonel verimliliğini artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla geniş kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlatarak Arjantin ve Meksika'daki üretim stratejilerinde radikal değişikliklere gitti. Bu kapsamda şirket, buzdolabı üretim yapısını optimize etmek adına Meksika'nın Apodaca kentindeki Supsa fabrikasını 1 Temmuz 2026 itibarıyla kademeli olarak kapatacağını duyurdu.

#3
Foto - Arçelik’in fabrikasını satın aldığı beyaz eşya devinden beklenmedik karar: Teker teker kapatıp ülkeden ayrılacaklar

Piyasaya sunulan resmi belgeye göre, buradaki üretim faaliyetleri 2027 yılının ikinci çeyreğine kadar Meksika'daki Ramos Arizpe fabrikası ile şirketin diğer tedarik ve üretim ağlarına kaydırılacak. Whirlpool, Meksika'daki bu kapanış ve transfer sürecinin şirkete yaklaşık 165 milyon ABD doları tutarında bir yeniden yapılandırma maliyeti getireceğini öngörüyor.

#4
Foto - Arçelik’in fabrikasını satın aldığı beyaz eşya devinden beklenmedik karar: Teker teker kapatıp ülkeden ayrılacaklar

Meksika'daki bu operasyonel hamle, şirketin Latin Amerika genelinde gerçekleştirdiği ilk stratejik değişiklik değil. Whirlpool SA, daha önce 26 Kasım 2025'te duyurduğu karar doğrultusunda, Arjantin'in Pilar kentindeki fabrikasını kapatacağını açıklamış ve ardından 20 Nisan 2026'da Yönetim Kurulu onayıyla Whirlpool Argentina SRL tarafından yürütülen üretimin tamamını Brezilya'nın São Paulo eyaletinde yer alan Rio Claro tesisine taşıma kararı almıştı.

#5
Foto - Arçelik’in fabrikasını satın aldığı beyaz eşya devinden beklenmedik karar: Teker teker kapatıp ülkeden ayrılacaklar

Brastemp, Consul ve KitchenAid gibi güçlü markaları bünyesinde barındıran şirket, kurulu kapasitesini en üst düzeye çıkarmayı ve kaynaklarını daha verimli tahsis etmeyi amaçlayan bu bölgesel dönüşüm hamleleriyle küresel tedarik zincirini yeniden şekillendiriyor.

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