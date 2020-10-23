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Temsilciyi dinlemediler: Laikçilerden 'koronavirüs' partisi!

2020-10-23 23:00:53
Temsilciyi dinlemediler: Laikçilerden 'koronavirüs' partisi!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, geçen 9 Ekim Cuma günü bir gece kulübünde düzenlenen dans partisine katılanlardan 4'ünde koronavirüs tespit edilmesi tepkilere neden oldu.

#1
Foto - Kuşadası'na bağlı Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki gece kulübünde, 9 Ekim Cuma günü 'Latin Müzik Gecesi' adıyla dans partisi düzenlendi.

Kuşadası'na bağlı Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki gece kulübünde, 9 Ekim Cuma günü 'Latin Müzik Gecesi' adıyla dans partisi düzenlendi.

#2
Foto - Partiye, Kuşadası'ndaki dans okullarında çalışan eğitmenler ile çok sayıda kursiyer katıldı.

Partiye, Kuşadası'ndaki dans okullarında çalışan eğitmenler ile çok sayıda kursiyer katıldı.

#3
Foto - Geceye katılanlardan 4 kişinin daha sonra yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Geceye katılanlardan 4 kişinin daha sonra yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

#4
Foto - 'SORUMSUZLUK ÖRNEĞİ' - Sosyal medyadan da tepki gösteren Türkiye Dans Sporları Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Zeki Uyanık, duruma tepki göstererek, DHA'ya şu açıklamada bulundu:

'SORUMSUZLUK ÖRNEĞİ' - Sosyal medyadan da tepki gösteren Türkiye Dans Sporları Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Zeki Uyanık, duruma tepki göstererek, DHA'ya şu açıklamada bulundu:

#5
Foto -

"Bu tür etkinliklerin düzenlenmemesi için haziran ayından bu yana uyarılarda bulunmamıza rağmen bizi dinleyen olmadı. Ne yazık ki organizasyon sahibi bu konu hakkında bir paylaşımda bulunmayıp, konuyu biz okul sahibi ve antrenörlerden gizleyerek hepimizin hayatını riske atmıştır. Ayrıca organizasyona katılan kişiler arasında devlet okulu, kolej ve dershanelerden çalışan kişilerde bulunmaktadır. Virüse yakalanan arkadaşın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile konuyu öğrendik. Sorumluluk sahibi arkadaşımız gecede dans ettiği arkadaşlarını arayarak uyarıda bulunmuş. Kendisine sorumluluğundan dolayı teşekkür ederim. Bizim girişimlerimiz ile haberi olmayan arkadaşları da ulaşmaya çalıştık. Testleri pozitif çıkan arkadaşlara acil şifalar diliyorum. Organizasyona katılan arkadaşlarımızın da test yaptırmalarını tavsiye ediyoruz."

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