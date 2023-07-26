  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Temmuz ayında kar keyfi

2023-07-26 09:11:38
Temmuz ayında kar keyfi

Temmuz ayında karlı yamaçları tırmandılar, buz gibi suya girerek serinlediler.

#1
Foto - Temmuz ayında kar keyfi

Erzincan’da doğa tutkunu Serhat Sarıçiçek Temmuz ayının sonunda karlı yamaçlardan tırmandıktan sonra buz gibi suya girerek kavurucu sıcakta serinlemeye çalıştı.

#2
Foto - Temmuz ayında kar keyfi

2 bin 400 rakımlı Munzur Dağı Gökgöl mevkiinde Temmuz ayının sonunda halen erimeyen kar kütleleri görenleri hayrete düşürüyor. Vatandaşlar tarafından çok fazla bilinmeyen ve normal araçların çıkamadığı, doğa harikası görüntüye sahip olan bölgede kar sularının erimesiyle oluşan göl, doğa harikası manzarayı gözler önüne seriyor.

#3
Foto - Temmuz ayında kar keyfi

Off road araçlarıyla bölgeye giden doğa tutkunları kavurucu Temmuz sıcağında karla kaplı yamaçlara tırmanarak, buz gibi suda yüzmenin keyfini çıkardı.

#4
Foto - Temmuz ayında kar keyfi

Doğa harikası gölün ve kar sularının tadını çıkardığını belirten Serhat Sarıçiçek, herkesin gelip görmesi gerektiğini belirterek, “Erzincan Kemah Sohmarik Yaylasındaydık. Burası Munzur Dağı’nın etekleri.

#5
Foto - Temmuz ayında kar keyfi

Gördüğünüz gibi kar kütleleri Temmuz ayının sonunda, Ağustos ayının başına geldik neredeyse, buz kütleleri hala daha duruyor. Kar sularının erimesiyle oluşan bu göl, çok serin bir göl, kavurucu sıcaklardan dolayı kendimizi bu göle attık.

#6
Foto - Temmuz ayında kar keyfi

Çok güzel serinledik, yüzdük. Gölün ve kar suyunun tadını çıkardık. İnanılmaz doğal, çok güzel bir su. Herkese buraya gelmeyi tavsiye ediyoruz. Erzincan doğa sporlarının, doğa turizminin başkenti diyebiliriz. Herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'a AKINCI ihraç edilmişti: Kazanılan miktar Maşallah dedirtti!
Ekonomi

Suudi Arabistan'a AKINCI ihraç edilmişti: Kazanılan miktar Maşallah dedirtti!

Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan ve BAYKAR arasında imzalanan AKINCI TİHA’nın ihracat bedeli Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün t..
Son Fransız kırıntısını ülkesinden atarken verdiği pozda Türkiye detayı
Dünya

Son Fransız kırıntısını ülkesinden atarken verdiği pozda Türkiye detayı

Fransız askerlerini ülkesinden çıkartmayı başaran Mali, yeni anayasa ile birlikte Fransızcayı resmi dil olmaktan da çıkardı. Mali Devlet Baş..
O şehirde termometreler 50 dereceyi gördü!
Yerel

O şehirde termometreler 50 dereceyi gördü!

Sıcaklık rekorlarını elinde bulunduran Şırnak'ın Cizre ilçesinde hava sıcaklığı 50 dereceyi gördü. Sokaklar boş kaldı.
Faciadan kıl payı dönüldü! Depremde evin duvarının yıkıldığı anlar böyle kaydedildi
Gündem

Faciadan kıl payı dönüldü! Depremde evin duvarının yıkıldığı anlar böyle kaydedildi

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde, mezarlık yolunda bir evin duvarının yıkılma anı güvenlik kamerasına yan..
Apple marka spor ayakkabı 50 bin dolara satılacak
Teknoloji

Apple marka spor ayakkabı 50 bin dolara satılacak

ABD'li teknoloji devi Apple'ın 1990'larda çalışanları için yaptırdığı Apple marka spor ayakkabı açık artırmada satılacak.
Hastaneyi savaş alanına çevirdiler
Gündem

Hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen kimliği belirsiz kişinin tabancayla rastgele ateş açması sonucu, 1 polis, 1 jandarma, 1 sağlık ç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23