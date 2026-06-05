Hızlı Tren ile ulaşım daha da hızlı: Ankara-Samsun arası 2 buçuk saate düşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’ndaki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Delice-Çorum kesiminde genel ilerlemenin yüzde 25 seviyesine ulaştığını belirten Uraloğlu, “Hattın devamında Havza’ya kadar uzanan güzergahta Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza kesimlerinin de ihalesini gerçekleştirdik. Yer tesliminin ardından şantiye kurulumunu yaparak burada da çalışmalara başlayacağız ve hızlı treni Karadeniz’e bir adım daha yaklaştıracağız.” dedi.