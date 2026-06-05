Hızlı Tren ile ulaşım daha da hızlı: Ankara-Samsun arası 2 buçuk saate düşecek

ANKARA-SAMSUN ARASI 2,5 SAATE DÜŞECEK: Uraloğlu, Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla; Ankara-Samsun arası seyahat süresinin hızlı tren ile 2,5 saate düşeceğini ve yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacağını belirtti. Uraloğlu, “Çorum ilk kez demiryolu ağına bağlanacak; Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz havzaları arasında güçlü bir lojistik aks tesis edilecek, bölgesel kalkınma ve yük taşımacılığında önemli kapasite artışı sağlanacak. Ayrıca, Samsun Limanı ile Mersin Limanı’nı birleştiren bu demiryolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini de hafifletecek, Türkiye’yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline getirecektir” açıklamasında bulundu.