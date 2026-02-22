Sınırsız enerjiye kapı aralayacak keşif! Herkesi heyecan bastı

Teknolojinin dikkat çeken potansiyel kullanım alanlarından biri de veri merkezleri. ABD’de 4 binden fazla veri merkezi bulunduğunu belirten Pew Research Center verilerine göre, yapay zeka ve bulut bilişim altyapısının büyümesiyle bu sayı artmaya devam ediyor. Bu tesisler büyük miktarda elektrik tüketiyor ve ciddi miktarda atık ısı üretiyor. İzlanda merkezli Verne Global’e göre veri merkezlerinde kullanılan elektriğin yaklaşık yüzde 97’si ısı olarak geri kazanılabilir. Termoakustik pompalar bu fazla ısıyı toplayıp daha da yükselterek yakın binaların ısıtılmasında, sıcak su üretiminde ve endüstriyel süreçlerde kullanabilir. Böylece veri merkezlerinin karbon ayak izi de azaltılabilir.