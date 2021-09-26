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TEM'de zincirleme kaza!

2021-09-26 07:27:50
TEM'de zincirleme kaza!

D-100 Karayolu Kartal geçişi Pendik istikametinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

#1
Foto - Kartal Köprüsü’nü geçtikten sonra iki otomobil maddi hasarlı trafik kazası yaptı.

Kartal Köprüsü’nü geçtikten sonra iki otomobil maddi hasarlı trafik kazası yaptı.

#2
Foto - Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alarak müdahale ettiği olay sırasında kazayı fark edemeyen çok sayıda otomobil ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alarak müdahale ettiği olay sırasında kazayı fark edemeyen çok sayıda otomobil ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

#3
Foto - Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Kazaya karışan, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DTD 705 plakalı otomobildeki iki kişi yaralandı.

Kazaya karışan, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DTD 705 plakalı otomobildeki iki kişi yaralandı.

#5
Foto - Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, 112 Acil Servis ekiplerince tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan 34 DBH 230 plakalı kamyonun sürücüsü Ahmet Adıgüzel, sağlık durumunda bir sıkıntı olmadığını söyleyerek, “Ben karşıdaki kazayı görünce yavaşladım. Arkadaş galiba çok hızlı geliyordu. Fren yaptı, duramadı. Sağ arka taraftan bana çarptı.” dedi. Olay nedeniyle D-100 kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, 112 Acil Servis ekiplerince tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan 34 DBH 230 plakalı kamyonun sürücüsü Ahmet Adıgüzel, sağlık durumunda bir sıkıntı olmadığını söyleyerek, “Ben karşıdaki kazayı görünce yavaşladım. Arkadaş galiba çok hızlı geliyordu. Fren yaptı, duramadı. Sağ arka taraftan bana çarptı.” dedi. Olay nedeniyle D-100 kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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