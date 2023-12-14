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Teknoloji-Bilişim
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Telefonunuza biri sızdı mı? İşte anlamanın yöntemi...

2023-12-14 13:27:58
Telefonunuza biri sızdı mı? İşte anlamanın yöntemi...

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte binlerce vatandaşın verilerine ulaşım artıyor.

#1
Foto - Telefonunuza biri sızdı mı? İşte anlamanın yöntemi...

Akıllı telefonlara sızma girimi de bununla birlikte artış gösteriyor.

#2
Foto - Telefonunuza biri sızdı mı? İşte anlamanın yöntemi...

Birinin sizi izlediğini düşünüyorsanız, bunlara dikkat edin.

#3
Foto - Telefonunuza biri sızdı mı? İşte anlamanın yöntemi...

1. Telefonlardaki renkli noktalar

#4
Foto - Telefonunuza biri sızdı mı? İşte anlamanın yöntemi...

2. Aşırı ısınma sorunları

#5
Foto - Telefonunuza biri sızdı mı? İşte anlamanın yöntemi...

3. Gelen şüpheli e-postalar

#6
Foto - Telefonunuza biri sızdı mı? İşte anlamanın yöntemi...

4- Telefonunuzun veri kullanımında ani ve belirgin bir artış varsa.

#7
Foto - Telefonunuza biri sızdı mı? İşte anlamanın yöntemi...

5-Telefonunuzdaki uygulamaların beklenmeyen şekilde açılması veya kapanması varsa.

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