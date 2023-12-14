2023-12-14 13:27:58 Telefonunuza biri sızdı mı? İşte anlamanın yöntemi...
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte binlerce vatandaşın verilerine ulaşım artıyor.
Yerli ve milli teknoloji! Karşınızda savunma sanayimizin yeni yıldızları! Gönlümüzde hepsinin yeri ayrı!
Şu adamı da konuşturdunuz ya helal olsun size ne diyelim! Bizleri alacaklardı ama.. Kahraman ilan etti kendini...
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte binlerce vatandaşın verilerine ulaşım artıyor.
Akıllı telefonlara sızma girimi de bununla birlikte artış gösteriyor.
Birinin sizi izlediğini düşünüyorsanız, bunlara dikkat edin.
1. Telefonlardaki renkli noktalar
2. Aşırı ısınma sorunları
3. Gelen şüpheli e-postalar
4- Telefonunuzun veri kullanımında ani ve belirgin bir artış varsa.
5-Telefonunuzdaki uygulamaların beklenmeyen şekilde açılması veya kapanması varsa.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23