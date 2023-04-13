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Yaşam
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Teknolojinin diğer yüzü! Tüm mahalleyi sokağa döken bilgisayar

2023-04-13 15:55:45
Teknolojinin diğer yüzü! Tüm mahalleyi sokağa döken bilgisayar

Tekirdağ'da bir evde bilgisayar bomba gibi patladı. Patlamayla birlikte evde yangın çıktı.

#1
Foto - Teknolojinin diğer yüzü! Tüm mahalleyi sokağa döken bilgisayar

Tekirdağ Ergene’de bilgisayarın patlaması sonrası çıkan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Uykusu kaçan apartman sakinleri, soluğu sokakta aldı.

#2
Foto - Teknolojinin diğer yüzü! Tüm mahalleyi sokağa döken bilgisayar

Olay, sabaha karşı Sağlık Mahallesi Edirne 2. Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın giriş katında bulunan bir ikamette meydana geldi. Mehmet Dönmez’e ait evde bir anda bilgisayar bomba gibi patladı. Patlama sesi ve devamında çıkan yangınla uykusundan uyanan Mehmet Dönmez, eşi ve iki çocuğu apar topar kendilerini sokağa attı. Yangını fark eden mahalle sakinleri de sokağa döküldü.

#3
Foto - Teknolojinin diğer yüzü! Tüm mahalleyi sokağa döken bilgisayar

Yangının büyümesi ve diğer odalara sıçraması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yaklaşık yarım saat sonra söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşlar da ambulanslara alınarak ayakta tedavisi yapıldı. Yangınla ilgili konuşan yanan evin sahibi Mehmet Dönmez, “Evi taksitle borçlanarak satın almıştım. Eşim ve 2 çocuğumla yaşadığım evim şu an kullanılamaz hale geldi. Ne yapacağız bilmiyorum, kalacak yerimiz de yok. Çok üzgünüz” diye konuştu.

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