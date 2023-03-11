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Teknoloji-Bilişim
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Teknoloji ne kadar güvenli? FBI’dan korkutan itiraf!

2023-03-11 19:38:56
Teknoloji ne kadar güvenli? FBI’dan korkutan itiraf!

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), konum verileri satın alındığını itiraf etti. FBI'nın direktörü, konum verilerinin satın alındığını açıklarken bu verilerin reklam amacıyla toplanan bilgiler olduğunu belirtti. Bu açıklama ABD'de tartışma yarattı ve birçok kişi bu politikaya karşı çıkarak, yetkililerin bu uygulamayı tamamen yasaklaması gerektiğini ifade etti. ABD'de konum bilgisi gibi kişisel verilere izinsiz olarak erişilmesi kısıtlanmıştı ancak ticari veriler konusunda hala açıklar bulunuyor.

#1
Foto - Teknoloji ne kadar güvenli? FBI’dan korkutan itiraf!

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), konum verilerine ulaşmak için gerekli izinleri almak yerine bu verileri satın aldığını kabul etti.

#2
Foto - Teknoloji ne kadar güvenli? FBI’dan korkutan itiraf!

Veri gizliliği uzun zamandır tartışılan bir konu. Özellikle teknolojinin gelişmesi ile birlikte akıllı cihazlarımız bizimle ilgili birçok veriye sahip.

#3
Foto - Teknoloji ne kadar güvenli? FBI’dan korkutan itiraf!

Konum bilgilerimiz de bunlardan bir tanesi. Son dönemde birçok resmi kuruluşun bu bilgileri kullandığı iddia edilse de ABD’den ilk defa bir itiraf geldi.

#4
Foto - Teknoloji ne kadar güvenli? FBI’dan korkutan itiraf!

FBI konum verilerini satın aldıklarını itiraf etti Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI), konum verilerine ulaşmak için gerekli izinleri almak yerine bu verileri satın aldığını ilk kez kabul etti.

#5
Foto - Teknoloji ne kadar güvenli? FBI’dan korkutan itiraf!

ABD Yüksek Mahkemesi’nin yaklaşık beş yıl önce hükümetin Amerikalıların telefonlarını yetkisiz bir şekilde izlemesine karşı bazı kurallar getirmişti.

#6
Foto - Teknoloji ne kadar güvenli? FBI’dan korkutan itiraf!

Telefonların yetkisiz bir şekilde izlenmesinin önüne geçen bu kurallar üzerine insanların konum bilgisi gibi kişisel verilerinin satın alınması ise çok daha yaygın bir hâle gelmiş durumda. FBI ise daha önce bu satın alımları reddetmiş olsa da ilk defa bu iddiaları doğruladı.

#7
Foto - Teknoloji ne kadar güvenli? FBI’dan korkutan itiraf!

Açıklama, ülkenin beş istihbarat şefinin katıldığı küresel tehditlerle ilgili bir ABD Senatosu duruşması sırasında geldi. Kişisel verilerin ticari olarak kullanılmasına yönelik soru üzerine FBI direktörü Christopher Wray, kurumlarının şu anda bunu yapmadığını ancak geçmişte konum bilgilerini satın aldığını açıkladı. Wray ancak bu verilerin reklam amacıyla toplanan bilgiler olduğunu sözlerine ekledi.

#8
Foto - Teknoloji ne kadar güvenli? FBI’dan korkutan itiraf!

FBI ve diğer kurumlar tarafından bu verilerin satın alındığının açıklanması ABD’de ise büyük yankı uyandırmış durumda.

#9
Foto - Teknoloji ne kadar güvenli? FBI’dan korkutan itiraf!

Birçok kişi bu politikaya karşı çıkarken, yetkililerin bu uygulamayı tamamen yasaklaması için bir an önce harekete geçmesinin gerektiği ifade ediliyor.

#10
Foto - Teknoloji ne kadar güvenli? FBI’dan korkutan itiraf!

ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) ve Savunma İstihbarat Teşkilatı’nın da tıpkı FBI gibi kişisel verileri satın alındığı biliniyor.

#11
Foto - Teknoloji ne kadar güvenli? FBI’dan korkutan itiraf!

ABD, geçtiğimiz yıllarda aldığı karar ile konum bilgisi gibi kişisel verilere izinsiz olarak erişilmesine kısıtlama getirmişti.

#12
Foto - Teknoloji ne kadar güvenli? FBI’dan korkutan itiraf!

Ancak alınan karar ticari veriler konusunda ise bir açığa sahip olacak ki, birçok kurum bu verileri o tarihten bu yana sıklıkla kullanmaya devam ediyor.

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