2023-03-11 19:38:56 Teknoloji ne kadar güvenli? FBI’dan korkutan itiraf!
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), konum verileri satın alındığını itiraf etti. FBI'nın direktörü, konum verilerinin satın alındığını açıklarken bu verilerin reklam amacıyla toplanan bilgiler olduğunu belirtti. Bu açıklama ABD'de tartışma yarattı ve birçok kişi bu politikaya karşı çıkarak, yetkililerin bu uygulamayı tamamen yasaklaması gerektiğini ifade etti. ABD'de konum bilgisi gibi kişisel verilere izinsiz olarak erişilmesi kısıtlanmıştı ancak ticari veriler konusunda hala açıklar bulunuyor.