Teknoloji ne kadar güvenli? FBI’dan korkutan itiraf!

Telefonların yetkisiz bir şekilde izlenmesinin önüne geçen bu kurallar üzerine insanların konum bilgisi gibi kişisel verilerinin satın alınması ise çok daha yaygın bir hâle gelmiş durumda. FBI ise daha önce bu satın alımları reddetmiş olsa da ilk defa bu iddiaları doğruladı.