  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
9
Teknoloji devlerinin el atmadığı şey yok! Teknolojik yüzük geliyor

2023-03-02 20:57:17
Teknoloji devlerinin el atmadığı şey yok! Teknolojik yüzük geliyor

Samsung, yeni akıllı ürünleri Galaxy Ring ve Galaxy Glasses modellerini tanıttı. Galaxy Ring, sağlık ve uyku verilerini ölçebilen akıllı bir yüzük olarak belirtiliyor. Cihaz, sensörlerle kalp atışı, adım ve uyku takibi gibi verileri ölçebiliyor. Tasarımı, metal dış yüzeyi ve cam veya seramik dokulu iç yüzeyiyle dikkat çekiyor. Ancak cihazın dahili bir GPS'e sahip olup olmadığı veya uygulamadan konum paylaşımı yapıp yapmayacağı henüz belli değil.

#1
Foto - Teknoloji devlerinin el atmadığı şey yok! Teknolojik yüzük geliyor

Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy Ring isimli akıllı yüzüğün marka tarafından tescillendiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

#2
Foto - Teknoloji devlerinin el atmadığı şey yok! Teknolojik yüzük geliyor

İnsanlar son birkaç yıldır aksesuar ürünlere büyük ilgi gösteriyor. Bu durumun farkında olan akıllı telefon ve teknoloji üreticileri de ürün çeşitliğini sürekli artırıyor. Son olarak bugün Samsung, Galaxy Ring ve Galaxy Glasses modellerini doğruladı.

#3
Foto - Teknoloji devlerinin el atmadığı şey yok! Teknolojik yüzük geliyor

Samsung Galaxy Ring ve Galaxy Glasses doğrulandı! Geçtiğimiz günlerde Barselona/İspanya’da başlayan MWC-Mobil Dünya Kongresi devam ediyor. Bu süreçte etkinliğe katılan ve katılmayan onlarca teknoloji şirketi yeni teknolojilerini tanıttı ve de önümüzdeki dönemde doğruladı.

#4
Foto - Teknoloji devlerinin el atmadığı şey yok! Teknolojik yüzük geliyor

Samsung da uzun zamandır beklenen teknolojilerini gün yüzüne çıkaran markalar arasında yer aldı. İlk olarak Galaxy Glasses olarak adlandırılan ve 1 Şubat’ta gerçekleşen Galaxy Unpacked etkinliğinde de değinilen AR-VR gözlüğünün üzerinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

#5
Foto - Teknoloji devlerinin el atmadığı şey yok! Teknolojik yüzük geliyor

Bunun ardından Samsung Galaxy Ring isimli yeni bir cihazın daha geliştirildiği ortaya çıktı. Nitekim şirket bu cihazı da doğruladı. Peki detaylarını aşağıda yer alan fotoğrafta görebileceğimiz bu akıllı yüzük neler sunacak?

#6
Foto - Teknoloji devlerinin el atmadığı şey yok! Teknolojik yüzük geliyor

Galaxy Ring isimli akıllı yüzüğün 23 Şubat 2023 tarihinde tescillendiğini görüyoruz. Ürün açıklamasında ise sağlık ve uyku verilerini ölçebilen akıllı cihaz olarak belirtiliyor. Bunu aslında ekranı olmayan akıllı bileklik gibi düşünebiliriz.

#7
Foto - Teknoloji devlerinin el atmadığı şey yok! Teknolojik yüzük geliyor

Hatta Xiaomi’nin en çok satan Mi Band isimli bilekliğinin ilk versiyonlarında olduğu gibi, ekranı bulunmayan, içerisindeki sensörler ile kalp atışı, adım ve uyku takibi gibi verileri ölçebilen ve bunları bluetooth üzerinden uygulamaya aktaran akıllı bir cihaz olacağını söyleyebiliriz.

#8
Foto - Teknoloji devlerinin el atmadığı şey yok! Teknolojik yüzük geliyor

Tasarım tarafında ise haberimizde yer alan görsellere oldukça benzer olacaktır. Bu nedenle dış tarafı metal olsa da iç yüzeyinde cam veya seramik şeklinde farklı dokular bulunabilir. Fakat bu modelde dahili bir GPS olup olmayacağı veya uygulamadan konum paylaşımı yapıp yapmayacağı ise henüz belirsiz.

Her altın tahmini tutan Mert Başaran duyurdu: Altını olanlar bunu yapsın! Altınınız hemen yavrular
Ekonomi

Her altın tahmini tutan Mert Başaran duyurdu: Altını olanlar bunu yapsın! Altınınız hemen yavrular

Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran'dan Kur Korumalı Altın tavsiyesi geldi.
O ismi işaret etti: Kılıçdaroğlu partiden atarsa şaşırmayın
Gündem

O ismi işaret etti: Kılıçdaroğlu partiden atarsa şaşırmayın

Depremlerin ardından, "Kimse devletimize laf söylemesin. Kimse kusura bakmasın. Yetişilemezdi. 10 ili kapsayan 13 buçuk milyon insanı etkile..
Film değil gerçek! Her şey kadınların mendil sallamasıyla oldu
Gündem

Film değil gerçek! Her şey kadınların mendil sallamasıyla oldu

Erbil ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde aylık 300 dolara çalışmak üzere bir şirket ile anlaşarak farklı zamanlarda ülkelerinden yola çıkan E..
6'lı Masa adayını belirledi! İmzayı attılar
Siyaset

6'lı Masa adayını belirledi! İmzayı attılar

Altılı Masa toplantısı sonrası yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı adayı ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşıldığı v..
Sirkeyi pantolonlara sürerseniz! Bu detayı kimse bilmiyor: Seçme eski kıyafetleri atma kararı almayın! Bunu yapın
Kadın - Aile

Sirkeyi pantolonlara sürerseniz! Bu detayı kimse bilmiyor: Seçme eski kıyafetleri atma kararı almayın! Bunu yapın

Eşya dolabımızda bulunan bazı giysileri rengi solduğu gerekçesiyle kullanmıyoruz. Rengi solan kıyafetleri sirke yardımıyla eski haline döndü..
ÖSYM'den açıklama geldi! Deprem bölgelerinde o sınavlar yapılmayacak
Aktüel

ÖSYM'den açıklama geldi! Deprem bölgelerinde o sınavlar yapılmayacak

ÖSYM Başkanı Ersoy: "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz ile bu illere bağlı ilçelerimizde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23