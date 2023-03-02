Teknoloji devlerinin el atmadığı şey yok! Teknolojik yüzük geliyor

Samsung, yeni akıllı ürünleri Galaxy Ring ve Galaxy Glasses modellerini tanıttı. Galaxy Ring, sağlık ve uyku verilerini ölçebilen akıllı bir yüzük olarak belirtiliyor. Cihaz, sensörlerle kalp atışı, adım ve uyku takibi gibi verileri ölçebiliyor. Tasarımı, metal dış yüzeyi ve cam veya seramik dokulu iç yüzeyiyle dikkat çekiyor. Ancak cihazın dahili bir GPS'e sahip olup olmadığı veya uygulamadan konum paylaşımı yapıp yapmayacağı henüz belli değil.