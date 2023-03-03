Teknoloji devi Samsung'un ismi değiştirildi! İşte yeni ismi

Bu kararın nedeni ise Güney Koreli şirketin Japonya’yı girilmesi en zor pazarlardan birisi olarak görmesi. Bu noktada ülkede satılacak ürünlerden Samsung ismi kaldırıldı ve yerine şirketin başarılı markası Galaxy’nin ismi eklendi. Şirket, 2015 ila 2023 yılları arasında Japonya’da ana ismiyle değil de marka adıyla faaliyet gösterdi.