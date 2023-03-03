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Teknoloji-Bilişim
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Teknoloji devi Samsung'un ismi değiştirildi! İşte yeni ismi

2023-03-03 09:22:25
Teknoloji devi Samsung'un ismi değiştirildi! İşte yeni ismi

Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Teknoloji devi Samsung'un ismi değiştirildi! İşte yeni ismi

Teknoloji şirketi Samsung, 2023 yılı itibariyle en popüler teknoloji şirketlerinden birisi.

#2
Foto - Teknoloji devi Samsung'un ismi değiştirildi! İşte yeni ismi

Güney Koreli firma akıllı telefondan ev ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip.

#3
Foto - Teknoloji devi Samsung'un ismi değiştirildi! İşte yeni ismi

Kısa bir süre önce teknoloji şirketiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

#4
Foto - Teknoloji devi Samsung'un ismi değiştirildi! İşte yeni ismi

Samsung, bir ülkede isim değişikliği kararı aldı ve yeniden markalaştı.

#5
Foto - Teknoloji devi Samsung'un ismi değiştirildi! İşte yeni ismi

Şirket, 2015 yılında kritik bir karar vererek Japonya pazarı özelinde ismini değiştirdi ve bunun yerine ülkede ”Galaxy” adını kullanmaya başladı.

#6
Foto - Teknoloji devi Samsung'un ismi değiştirildi! İşte yeni ismi

Bu kararın nedeni ise Güney Koreli şirketin Japonya’yı girilmesi en zor pazarlardan birisi olarak görmesi. Bu noktada ülkede satılacak ürünlerden Samsung ismi kaldırıldı ve yerine şirketin başarılı markası Galaxy’nin ismi eklendi. Şirket, 2015 ila 2023 yılları arasında Japonya’da ana ismiyle değil de marka adıyla faaliyet gösterdi.

#7
Foto - Teknoloji devi Samsung'un ismi değiştirildi! İşte yeni ismi

Samsung yetkilileri o dönem yapmış oldukları açıklamada ilgili kararı pazarın özel taleplerine daha fazla uygun olmak şeklinde açıkladılar. Son ortaya çıkan bilgilere göre şirket eskiye dönme kararı aldı ve kısa bir süre önce Japonya’da yeniden Samsung ismini kullanmaya başladı.

#8
Foto - Teknoloji devi Samsung'un ismi değiştirildi! İşte yeni ismi

28 Şubat tarihinden itibaren çevrim içi mağazası ve sosyal medya platformlarında yeniden Samsung ismini kullanmaya başladı. Bu noktada ülkede satışı bulunan Galaxy S23 serisi kararın ardından ”Samsung Galaxy S23” şeklinde yeniden markalaştı. Bunun yanı sıra Galaxy müşteri hizmetleri Samsung müşteri hizmetleri şeklinde değiştirildi. Kısacası Japonya, Samsung ismi açısından dünyanın geri kalanıyla aynı noktaya geldi. (Teknolojioku)

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