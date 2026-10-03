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Teknofest’te sergileniyor: Karşınızda Türkiye’nin hibrit motoru

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Teknofest’te sergileniyor: Karşınızda Türkiye’nin hibrit motoru

OYAK HORSE, Bursa’da ürettiği ve üretiminin yüzde 75’ini ihraç ettiği HORSE H18 motorunu, hibrit güç aktarma sisteminin ana bileşenleriyle birlikte TEKNOFEST Güneydoğu’da sergiliyor.

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Foto - Teknofest’te sergileniyor: Karşınızda Türkiye’nin hibrit motoru

Türkiye’nin tek binek araç motoru ve vites kutusu üreticisi OYAK HORSE, TEKNOFEST Güneydoğu’da Bursa’da ürettiği HORSE H18 motorunu ziyaretçilerle buluşturuyor. Stantta motorun yanı sıra vites kutusu, elektrik motoru, batarya ve yüksek voltaj batarya kablosu da sergileniyor. OYAK HORSE Türkiye Genel Müdürü Kadir Biçer, şirketin Türkiye’deki üretim geçmişinin 1969 yılına uzandığını belirterek, "OYAK Renault Otomobil fabrikaları 1969 yılında OYAK ile Renault Grubu’nun ortaklığı şeklinde kuruldu. Otomobil üretiminin yanı sıra motor ve vites kutusu üretimi de o tarihten itibaren başladı. 2023’ten itibaren de OYAK ve Horse Powertrain ortaklığıyla OYAK HORSE olarak motor ve vites kutusu üretiminde hem yurt içi hemde yurt dışında sanayiye hizmet veriyoruz" dedi.

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Foto - Teknofest’te sergileniyor: Karşınızda Türkiye’nin hibrit motoru

"ÜRETİMİMİZİN YÜZDE 75’İNİ İHRAÇ EDİYORUZ": Türkiye’de gerçekleştirilen üretimin büyük bölümünün ihraç edildiğini ifade eden Biçer, "Üretimimizin yüzde 75’ini ihraç ediyoruz, yüzde 25’ini Türkiye’de kullanıyoruz. Ürünlerimiz daha çok otomobillerde kullanılmak üzere tasarlandı. Bunun yanında motor ve vites kutularımızın farklı sektör ve araçlarda kullanılabilmesi için AR GE çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

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Foto - Teknofest’te sergileniyor: Karşınızda Türkiye’nin hibrit motoru

TEKNOFEST’te sergilenen motora ilişkin bilgi veren Biçer, "Burada gördüğünüz motor en son teknoloji ürünümüz olan HORSE H18. Bu, 1,8 litrelik hibrit bir motor. Otomobilde hibrit sistemle birleşince 160 beygire kadar güç üretiyor. Hibrit sistem olduğu için elektrik motorunun gücünü de kullanıyor. Özellikle kalkışta, sollamada ve şehir içi kullanımda elektrikli sürüş hissini öne çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

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Foto - Teknofest’te sergileniyor: Karşınızda Türkiye’nin hibrit motoru

"TÜRKİYE’DE SADECE ÜRETİM YAPMIYORUZ": Türkiye’deki Ar-Ge çalışmalarına da değinen Biçer, "Türkiye’de sadece üretim yapmıyoruz, aynı zamanda Ar-Ge birimimiz de var. Ar-Ge birimimiz bu motorun hayata geçirilmesinde liderlik yaptı. Horse Powertrain olarak 3 kıtada faaliyet gösteriyoruz. 17 üretim tesisi ve 5 Ar-Ge merkezimiz bulunuyor. Türkiye olarak bu küresel organizasyon içerisinde çok önemli işler yapıyoruz" dedi.

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