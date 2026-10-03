Teknofest’te sergileniyor: Karşınızda Türkiye’nin hibrit motoru

Türkiye’nin tek binek araç motoru ve vites kutusu üreticisi OYAK HORSE, TEKNOFEST Güneydoğu’da Bursa’da ürettiği HORSE H18 motorunu ziyaretçilerle buluşturuyor. Stantta motorun yanı sıra vites kutusu, elektrik motoru, batarya ve yüksek voltaj batarya kablosu da sergileniyor. OYAK HORSE Türkiye Genel Müdürü Kadir Biçer, şirketin Türkiye’deki üretim geçmişinin 1969 yılına uzandığını belirterek, "OYAK Renault Otomobil fabrikaları 1969 yılında OYAK ile Renault Grubu’nun ortaklığı şeklinde kuruldu. Otomobil üretiminin yanı sıra motor ve vites kutusu üretimi de o tarihten itibaren başladı. 2023’ten itibaren de OYAK ve Horse Powertrain ortaklığıyla OYAK HORSE olarak motor ve vites kutusu üretiminde hem yurt içi hemde yurt dışında sanayiye hizmet veriyoruz" dedi.