'Türkiye vuracak' korkusu patladı! Apar topar harekete geçtiler: Her yere koca koca betonlar diktiler

Ukrayna savaşıyla birlikte insansız hava araçlarının savaş alanındaki ağırlığının artması, klasik savunma mevzilerinin yeniden değerlendirilmesine neden oldu. Artık bir askerî birliğin yalnızca sahip olduğu silah sistemleri değil, bu sistemleri kullanan personelin saldırı altında ne kadar süre ayakta kalabileceği de savunma planlamasının önemli unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor. Yunanistan’ın Meriç ve Doğu Ege’deki tahkimat programı da bu yaklaşımın bir parçası olarak görülüyor. Savunma Bakanlığının açıkladığı 522 yeni tahkimat projesi, Yunanistan’ın sınır bölgeleri ve adalardaki askerî altyapısını modern savaşın ortaya çıkardığı yeni tehditlere göre yeniden şekillendirme çabasının en somut göstergelerinden biri olarak dikkat çekiyor.