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'Türkiye vuracak' korkusu patladı! Apar topar harekete geçtiler: Her yere koca koca betonlar diktiler

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'Türkiye vuracak' korkusu patladı! Apar topar harekete geçtiler: Her yere koca koca betonlar diktiler

Türkiye korkusuyla yanıp tutuşan Yunanistan sınır hattındaki Meriç bölgesini betonerme çalışmalarıyla güçlendirmeye başladı.

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Foto - 'Türkiye vuracak' korkusu patladı! Apar topar harekete geçtiler: Her yere koca koca betonlar diktiler

Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Meriç (Evros) ve Ege adalarında yeni tahkimat hamlesi: Yunanistan savunma hatlarını güçlendiriyor. İran ve Ukrayna savaşlarından çıkarılan dersler doğrultusunda yeni korunaklı mevziler inşa ediliyor. 522 yeni tahkimat projesiyle hedef, askerî personelin korunması ve birliklerin saldırılar karşısında görevini sürdürebilmesi. Yunanistan, Meriç (Evros) bölgesi ile Doğu Ege adalarındaki savunma altyapısını güçlendirmeye yönelik tahkimat çalışmalarını genişletiyor. Modern savaşlarda insansız hava araçları, füzeler, topçu sistemleri ve hassas güdümlü mühimmatın giderek daha fazla kullanılması, askerî personelin korunmasını savunma planlamasının öncelikli başlıklarından biri haline getirdi.

#2
Foto - 'Türkiye vuracak' korkusu patladı! Apar topar harekete geçtiler: Her yere koca koca betonlar diktiler

Yunan basınında yer alan bilgilere göre çalışmaların bir bölümü halihazırda başlatılırken, önümüzdeki dönemde farklı noktalara yayılması planlanıyor. Programın kapsamı, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın 3 Eylül 2026’da Batı Trakya’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kamuoyuna yansıdı. Dendias, Dimetoka (Didimotiho), Dedeağaç (Aleksandrupolis) ve İskeçe’deki (Ksanthi) askerî tesisleri ziyaret ederken, 724. İstihkâm Taburu bünyesindeki betonarme eleman üretim tesislerinde de incelemelerde bulundu.

#3
Foto - 'Türkiye vuracak' korkusu patladı! Apar topar harekete geçtiler: Her yere koca koca betonlar diktiler

Yunanistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, burada üretilen birbirine bağlanabilir betonarme elemanlar, personel ve askerî araçların korunmasına yönelik 522 yeni tahkimat projesinde kullanılacak. Yeni üretim yöntemiyle tahkimat çalışmalarının daha kısa sürede tamamlanması ve maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

#4
Foto - 'Türkiye vuracak' korkusu patladı! Apar topar harekete geçtiler: Her yere koca koca betonlar diktiler

Yeni tahkimat çalışmalarının temel amacı, olası bir çatışma durumunda birliklerin ilk saldırı dalgasından sonra da görevlerini sürdürebilmesini sağlamak. Modern savaş alanında yalnızca hava savunma sistemleriyle saldırıların engellenmesinin yeterli olmadığı değerlendirilirken, personelin korunabileceği güçlendirilmiş yapıların önemi de yeniden öne çıkıyor.

#5
Foto - 'Türkiye vuracak' korkusu patladı! Apar topar harekete geçtiler: Her yere koca koca betonlar diktiler

Özellikle Ukrayna’daki savaş, insansız hava araçlarının savaş alanında sürekli keşif ve saldırı amacıyla kullanılmasının, açıkta bulunan askerî birlikler açısından oluşturduğu riski ortaya koydu. Bu nedenle korunaklı mevziler, yeraltı veya güçlendirilmiş tesisler ile dağıtılmış askerî konuşlanma modelleri yeniden önem kazanıyor.

#6
Foto - 'Türkiye vuracak' korkusu patladı! Apar topar harekete geçtiler: Her yere koca koca betonlar diktiler

Yunanistan’ın yeni savunma altyapısı çalışmalarında Ukrayna ve İran’daki savaş deneyimlerinin de dikkate alındığı belirtiliyor. Ukrayna’da Rusya ile devam eden savaşta her iki tarafın da personel, komuta merkezleri, lojistik faaliyetler ve sağlık hizmetleri için daha fazla korunaklı alan kullanmaya yöneldiği değerlendiriliyor. İran’ın ise özellikle yeraltı ve güçlendirilmiş tesisleri, hava saldırıları karşısında kritik altyapının korunması açısından incelenen örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu tür yapıların tamamen dokunulmaz olmadığı, asıl amacın saldırıları bütünüyle engellemekten ziyade personel kayıplarını azaltmak ve birliklerin operasyon kabiliyetini korumak olduğu vurgulanıyor.

#7
Foto - 'Türkiye vuracak' korkusu patladı! Apar topar harekete geçtiler: Her yere koca koca betonlar diktiler

Meriç bölgesi, Yunanistan’ın kara sınırındaki askerî yapılanması açısından önemli bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Bölgede görev yapan askerî personelin, olası kriz dönemlerinde uzun süre görev yapabilmesi için yalnızca silah ve mühimmat kapasitesinin değil, fiziksel korunma altyapısının da güçlendirilmesi hedefleniyor. Yeni tahkimatların personelin güvenli şekilde barınmasına, dinlenmesine ve saldırı sırasında korunmasına imkân sağlayacak şekilde planlanması öngörülüyor. Doğu Ege adalarındaki çalışmalar da benzer bir anlayışla yürütülüyor.

#8
Foto - 'Türkiye vuracak' korkusu patladı! Apar topar harekete geçtiler: Her yere koca koca betonlar diktiler

Ukrayna savaşıyla birlikte insansız hava araçlarının savaş alanındaki ağırlığının artması, klasik savunma mevzilerinin yeniden değerlendirilmesine neden oldu. Artık bir askerî birliğin yalnızca sahip olduğu silah sistemleri değil, bu sistemleri kullanan personelin saldırı altında ne kadar süre ayakta kalabileceği de savunma planlamasının önemli unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor. Yunanistan’ın Meriç ve Doğu Ege’deki tahkimat programı da bu yaklaşımın bir parçası olarak görülüyor. Savunma Bakanlığının açıkladığı 522 yeni tahkimat projesi, Yunanistan’ın sınır bölgeleri ve adalardaki askerî altyapısını modern savaşın ortaya çıkardığı yeni tehditlere göre yeniden şekillendirme çabasının en somut göstergelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

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Yorumlar

The

Olum korkusu yeter onlara Dunyalari zehir olur Daha sonra kendilerinden oralari terkederler

hasel

Para etmez YORGO.
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