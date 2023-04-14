TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları tamamlandı

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında BİLİŞİM VADİSİ ve TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finalleri 10-13 Nisan 2023 tarihleri arasında Bilişim Vadisinde gerçekleştirildi. Özgün Araç ve Hazır Araç kategorisi olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada özgün araç kategorisinde 23 araç, TEKNOFEST tarafından sağlanan hazır araç kategorisinde 8 araç olmak üzere yarışmada toplam 470 öğrenci yarıştı.