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Teknoloji-Bilişim
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TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları tamamlandı

2023-04-14 22:46:16
TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları tamamlandı

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında BİLİŞİM VADİSİ ve TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finalleri 10-13 Nisan 2023 tarihleri arasında Bilişim Vadisinde gerçekleştirildi. Özgün Araç ve Hazır Araç kategorisi olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada özgün araç kategorisinde 23 araç, TEKNOFEST tarafından sağlanan hazır araç kategorisinde 8 araç olmak üzere yarışmada toplam 470 öğrenci yarıştı.

#1
Foto - TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları tamamlandı

Asıl amacı otonom sürüş algoritmalarının geliştirilmesi olan yarışmada “Özgün Araç Kategorisinde” takımlar A'dan Z'ye bütün araç üretimini ve yazılımını yaparak en iyisi olmak için yarışırken “Hazır Araç Kategorisinde” ise Bilişim Vadisi tarafından sağlanan otonom araç platformlarında yazılımlarını çalıştırdılar.

#2
Foto - TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları tamamlandı

Lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ile mezunların katıldığı yarışmada lise öğrencilerinden oluşan takımlar ile üniversite ve üzeri seviyeden oluşan takımlar aynı kategoride yarıştı. Finalistlerin belirlendiği 13 Nisan Perşembe günü Bilişim Vadisi’nde gençleri yalnız bırakmayan Mustafa Varank ve Selçuk Bayraktar takımlarla birebir görüşerek çalışmaları ile ilgili sohbet ettiler.

#3
Foto - TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları tamamlandı

Final TEKNOFEST İstanbul’da… Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışlarının Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen elemelerinde finale kalan takımlar 27 Nisan-01 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST İstanbul’da final yarışlarını katılacak. Finallerde dereceye giren takımlardan Özgün Araç Kategorisi birincisi 130 bin TL, ikincisi 110 bin TL, üçüncü ise 90 bin TL ödül alacak. Hazır Araç Kategorisinin birinci ise 100 bin TL, ikincisi 80 bin TL, üçüncüsü de 60 bin TL’lik para ödülünün sahibi olacak.

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