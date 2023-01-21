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Türkiye
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Bursa’dan sonra Tekirdağ'da da mercek bulutu görüldü

2023-01-21 11:36:39
Bursa’dan sonra Tekirdağ'da da mercek bulutu görüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde mercek bulutu görüldü.

#1
Foto - Bursa’dan sonra Tekirdağ'da da mercek bulutu görüldü

Tekirdağ semalarında sabah saatlerinde mercek bulutu görüldü.

#2
Foto - Bursa’dan sonra Tekirdağ'da da mercek bulutu görüldü

Tekirdağ'nın Çorlu’da ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti.

#3
Foto - Bursa’dan sonra Tekirdağ'da da mercek bulutu görüldü

Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.

#4
Foto - Bursa’dan sonra Tekirdağ'da da mercek bulutu görüldü

MERCEK BULUTU NEDİR? Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor. Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.

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