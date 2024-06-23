  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
4
Tekirdağ’da alev alev yanan buğday tarlası küle döndü

2024-06-23 09:00:08
Tekirdağ’da alev alev yanan buğday tarlası küle döndü

Tekirdağ’da hasadı devam eden tarlada çıkan yangın sonucu buğdaylar küle döndü.

#1
Foto - Tekirdağ’da alev alev yanan buğday tarlası küle döndü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Köseilyas Mahallesi’nde yer alan bir tarım arazisinde çıkan yangında, hasat edilmeyi bekleyen buğdaylar küle döndü. Sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Mahallede yaşayan vatandaşların kendi çabaları ile yangını söndürememesinin ardından itfaiye ekiplerine haber verildi.

#2
Foto - Tekirdağ’da alev alev yanan buğday tarlası küle döndü

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında hasat edilmeyi bekleyen buğdayların küle döndüğü belirlendi.

#3
Foto - Tekirdağ’da alev alev yanan buğday tarlası küle döndü

Yangının kesin çıkış nedeni araştırılırken, itfaiye ekipleri kenarlarına ve ormanlık alanlara cam şişe, sigara izmariti gibi yangına sebep olabilecek nesnelerin atılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli utanç Ebrar bizi tüm dünyaya rezil etti
Spor

Milli utanç Ebrar bizi tüm dünyaya rezil etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Ebrar Karakurt, bu sefer dünya gündemine oturdu, Türkiye’yi rezil etti.
ABD'ye ait uçak gemisi vuruldu! Tüm dünyaya ilan ettiler
Dünya

ABD'ye ait uçak gemisi vuruldu! Tüm dünyaya ilan ettiler

Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde bir gemi ile ABD'ye ait bir uçak gemisini balistik ve seyir füzeleriyle vurdu..
Yunan'dan daha beterler! HDP'li Encu'dan tepki çeken paylaşım
Gündem

Yunan'dan daha beterler! HDP'li Encu'dan tepki çeken paylaşım

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz'le karşı karşıya geldiği sırada HDP'nin eski vekili Ferhat Encu'dan skandal bi..
Zafer Partili başkan sınırları aştı: Keşke köpekler şu çocuklara dalıp parçalasa
Gündem

Zafer Partili başkan sınırları aştı: Keşke köpekler şu çocuklara dalıp parçalasa

Çocukları hedef alan Zafer Partisi Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Gökçe Talimci, sosyal medya hesabından canice paylaşımlar yaptı...
CHP belediyesi yine çıldırttı! Bir ayda 2 bin 400 TL! Bu neyin farkı? Vatandaş isyan etti: Ben hamam çalıştırmıyorum!
Gündem

CHP belediyesi yine çıldırttı! Bir ayda 2 bin 400 TL! Bu neyin farkı? Vatandaş isyan etti: Ben hamam çalıştırmıyorum!

Evinde 2 kişi yaşadığını belirten Mümin Balnan, gelen su faturasına isyan etti. Balnan, “Ben kahve çalıştırmıyorum, hamam çalıştırmıyorum ve..
Ekrem'i destekleyen ünlü takımı pişman oldu! Ahmet Ümit'ten sert tepki
Gündem

Ekrem'i destekleyen ünlü takımı pişman oldu! Ahmet Ümit'ten sert tepki

Ekrem'in Adalar'ı cehenneme çevirmesi ona destek veren ünlü takımını da pişman etti. Son olarak Ahmet Ümit Ekrem'e ateş püskürdü...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23