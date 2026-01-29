  • İSTANBUL
Tek başına 200 koyunu öldürdü
IHA Giriş Tarihi:

Tek başına 200 koyunu öldürdü

Kars’ın Digor ilçesinde sisin etkili olduğu Bostankale köyünde bir ağıla giren kurt, içerde kaldığı yaklaşık 2,5 saatlik sürede 200 koyunu öldürdü.

#1
Foto - Tek başına 200 koyunu öldürdü

Olay, 27 Ocak'ta saat 02.00 sıralarında Bostankale köyündeki bir ağılda meydana geldi. Bölgede yoğun sisin etkili olduğu saatlerde Ali Canpolat’a (67) ait ağıla giren kurt, içerdeki koyun sürüsüne saldırdı.

#2
Foto - Tek başına 200 koyunu öldürdü

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda 02.00 sıralarında ağıla giren ve saat 04.37’de çıktığı görülen kurt, yaklaşık 200 koyunu öldürdü.

#3
Foto - Tek başına 200 koyunu öldürdü

Yaklaşık 30 yıldır küçükbaş besiciliği yapan Ali Canpolat ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirtti. Canpolat, zararının büyük olduğunu söyledi.

#4
Foto - Tek başına 200 koyunu öldürdü

Kars Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Gürbüz Sadıkoğlu, Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Aydın ile birlikte köye giderek Canpolat ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

#5
Foto - Tek başına 200 koyunu öldürdü

Başkan Sadıkoğlu, birlik olarak Canpolat ailesinin hem maddi hem de manevi anlamda yanında olacaklarını belirtti ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla üyelere dayanışma çağrısında bulundu.

#6
Foto - Tek başına 200 koyunu öldürdü

Hayvan sigortasının önemine dikkat çeken Sadıkoğlu, bu tür olaylarda sigortanın yüzde 50 oranında destek sağladığını hatırlatarak tüm yetiştiricileri hayvanlarını sigorta ettirmeye davet etti.

