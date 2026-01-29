  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu elektrikli sedan sizi çok şaşırtacak! BYD’nin en hızlı otomobili! 0’dan 100’e 3.8 saniye! SEAL sessiz ama adrenalin dolu Evlilik hayali paraya takıldı! 1 milyonluk başlık parası gençleri sokağa döktü Altın durdurulamıyor! İslam Memiş'ten çok önemli açıklama Dev kayayı elektrik direği durdurdu CHP’li başkanın oğlundan sevgililerine lüks çanta ve saat! İddianamede ‘milyonluk’ detay Bir bardak içmeniz yetecek! Geceleri rahatça uykuya dalmanın kolay yolu Tamı tamına 300 kişiyle... Eski yönetimden Başkan Serdal Adalı'ya eleştiri! 'Yok ettiler' Türkiye'de ne yapacak sorusu! Noa Lang için 'Yıldırım' gibi sözler Bu hamle ayağa kaldıracak! O ülke sessiz sedasız bu işi bitirmek istiyor! Devasa isim... Trump'ın Türkiye planı ülkeyi ayağa kaldırdı: Dışarıda kaldık
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Evlilik hayali paraya takıldı! 1 milyonluk başlık parası gençleri sokağa döktü
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Evlilik hayali paraya takıldı! 1 milyonluk başlık parası gençleri sokağa döktü

Adana’da evlenmek isteyen gençler, kız tarafının 1 milyon TL’ye kadar çıkan başlık parası taleplerine tepki göstermek için eylem yaptı.

#1
Foto - Evlilik hayali paraya takıldı! 1 milyonluk başlık parası gençleri sokağa döktü

Adana’da başlık parası talebi, evlenmek isteyen gençleri sokağa döktü.

#2
Foto - Evlilik hayali paraya takıldı! 1 milyonluk başlık parası gençleri sokağa döktü

Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs, Koza, Anadolu mahallerinde yaşayan ve yıllar önce ataları Şanlıurfa'dan Adana'ya yerleşen bazı gençler evlenmek istedikleri zaman kız tarafının başlık parası istemesi nedeniyle eylem yaptı. 1 milyon TL'ye kadar dayanan başlık paraları yüzünden evlenemediklerini ileri süren gençler, ellerinde pankartlarla merkez Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi'ne çıktı. Gençlerin hazırladıkları pankartlarda, 'Kibar Feyzo 50 yıl önce bu günü anlattı', '700 bin TL'den başlayan fiyatlarla başlık parası', 'Mal değiliz satılalım', 'Başlık parası kalkacak' yazdığı görüldü.

#3
Foto - Evlilik hayali paraya takıldı! 1 milyonluk başlık parası gençleri sokağa döktü

Başlık parası yüzünden sevdiğine kavuşamadığını ileri süren Ahmet Yüksel (22), "Benim gibi nice gençler var, evlenmek isteyip de evlenemiyor. Maddi gücün varsa yaşın önemi yok. Bu devirde her şey paraya bakıyor. Bizim önümüz kapanıyor. Biz mal almıyoruz, araba almıyoruz, ticaret yapmıyoruz. Biz kötü yoldan, haram yoldan kaçıyoruz. Şu an bir kız istemede 500, 600 bin ve 1 milyon TL'yi bulan başlık parası isteniyor. Bu insanlık mı? Bizim önümüzü kapatmayın" diye konuştu

#4
Foto - Evlilik hayali paraya takıldı! 1 milyonluk başlık parası gençleri sokağa döktü

Evlendiğinde yüklü miktarda başlık parası verdiğini anlatan Hamza Yüksel, "Bizim Şanlıurfa'da başlık parası, süt parası var. Evlenmek isteyen gençlerden 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında para isteniyor. Ben de evlenirken 1 milyondan fazla para verdim. Yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böcek çiftinin yazışmaları ortaya çıktı! Belediye aracıyla kokain transferi
Gündem

Böcek çiftinin yazışmaları ortaya çıktı! Belediye aracıyla kokain transferi

Antalya’da yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede; CHP’li Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in,..
Antalya'da deprem!
Gündem

Antalya'da deprem!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Başrolde yine o ülke var: PKK’ya ‘Kızılhaç’ maskesiyle para transferi
Gündem

Başrolde yine o ülke var: PKK’ya ‘Kızılhaç’ maskesiyle para transferi

En güçlü olduğu yer olan Suriye’de bile yok olmanın eşiğine gelen teröristlere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) el uzattı. Türk ve Suriye ist..
Rus doktordan Adıyaman'a tam not! Türkiye'nin deprem konutları dünyayı hayran bıraktı
Gündem

Rus doktordan Adıyaman'a tam not! Türkiye'nin deprem konutları dünyayı hayran bıraktı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından bölgeye ilk koşan isimlerden biri olan Rus Doktor Yanna Vlasova, Türkiye'nin Adıya..
Ülke şokta! 15 kişi taşıyan uçak kayboldu
Dünya

Ülke şokta! 15 kişi taşıyan uçak kayboldu

Kolombiya’da aralarında bir milletvekilinin de bulunduğu 15 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı, kayboldu. Uçağın bulunması için çalışma başlatıl..
Katları/yatları konuşacağımıza, VIP ve korumaları mı konuşacağız!
Gündem

Katları/yatları konuşacağımıza, VIP ve korumaları mı konuşacağız!

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında geçmişte FETÖ kanallarında boy gösterip devletin seçilmiş yönetimine saldıran..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23