Galatasaray play-off’a kaldı! İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Guardiola, ilk kez rakip olduğu bir Türk takımına karşı kazandı Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ilk kez eşleştiği bir Türk takımı karşısında galip geldi. Barcelona'nın başına 2008'de geçen Guardiola, sırasıyla Bayern Münih ve Manchester City'de görev yaptı. Dünya futbolunun en önemli teknik adamlarından biri olan İspanyol çalıştırıcı, ilk kez Galatasaray maçıyla bir Türk takımına rakip oldu. Pep Guardiola, mücadeleden galibiyetle ayrılarak kariyerinde bir ilki yaşadı.