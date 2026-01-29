Galatasaray play-off’a kaldı! İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdırdı.
Bu sonuçla Galatasaray, lig etabını 10 puanla 20. sırada tamamladı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ya da Atletico ile karşı karşıya gelecek.
Lemina cezalı, Sane sekerek oynadı 80. dakikada Leroy Sane yerini Kaan Ayhan'a bıraktı. Alman futbolcu bir süre sekerek oynadı. 19. dakikada sarı kart gören Mario Lemina, bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.
İlkay ve Sane, eski takımlarına karşı sahada Galatasaray'da İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımları Manchester City'ye karşı mücadele etti. Bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma katılan İlkay, 2016'da transfer olduğu Manchester City'de 2 farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 8 sezon forma giydi. Sane ise İngiliz ekibinde 2016-2020 arasında 4 sezon İngiliz ekibinde top koşturdu. İki futbolcu da teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde önemli başarılar yaşadığı eski takımlarına karşı sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.
İlkay'a kaptanlık jesti Galatasaray'da tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City karşısında kaptanlık pazubendini taktı. Manchester City formasını terlettiği 8 sezonda 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, ikişer İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası, 4 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, mücadeleye kaptan olarak çıktı.
Yunus ve Torreira yedek bekledi Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Noa Lang ile Yaser Asprilla, statü gereği kadroya alınmadı. Lucas Torreira ve Yunus Akgün, yedek kulübesinde yer aldı.
City'nin eksikleri vardı Manchester City'de sakatlıkları bulunan Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Oscar Bobb ve Savinho'nun yanı sıra kırmızı kart cezalısı Rodri, kadroda yer almadı. Ara transferde alınan Marc Guehi ile Antoine Semenyo da statü gereği kadroya yok.
Muhtemel rakipler Juventus ve Atletico Madrid Galatasaray, play-off turunda Juventus veya Atletico Madrid'den biriyle karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nin formatı gereği lig etabını 13. tamamlayan İtalya temsilcisi Juventus ile 14. olan İspanya'nın Atletico Madrid takımı, 19. Belçika ekibi Club Brugge ile 20. Galatasaray'dan biriyle karşılaşacak. Takımlar arasındaki eşleşme, 30 Ocak Cuma günü çekilecek kurayla belirlenecek.
Guardiola, ilk kez rakip olduğu bir Türk takımına karşı kazandı Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ilk kez eşleştiği bir Türk takımı karşısında galip geldi. Barcelona'nın başına 2008'de geçen Guardiola, sırasıyla Bayern Münih ve Manchester City'de görev yaptı. Dünya futbolunun en önemli teknik adamlarından biri olan İspanyol çalıştırıcı, ilk kez Galatasaray maçıyla bir Türk takımına rakip oldu. Pep Guardiola, mücadeleden galibiyetle ayrılarak kariyerinde bir ilki yaşadı.
Doku sakatlandı Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Jeremy Doku, ilk yarıda sakatlanarak oyuna devam edemedi. Mücadelenin ilk yarısında ev sahibi ekibin attığı 2 golde de son pası veren oyuncu olan Doku, 37. dakikada sakatlanarak yerini Phil Foden'a bıraktı.
