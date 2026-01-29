  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Kaçak hamsi İğneada'yı mesken tuttu
IHA Giriş Tarihi:

Kaçak hamsi İğneada'yı mesken tuttu

Karadeniz’e sahili bulunan Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarında avlanan balıkçılar, kasalar dolusu hamsiyle limana dönüyor.

#1
Foto - Kaçak hamsi İğneada'yı mesken tuttu

Karadeniz'de hamsinin izini süren Balıkesir, Samsun, Sinop, İstanbul ve Trabzon'dan çok sayıda balıkçı, rotalarını İğneada açıklarına çevirdi.

#2
Foto - Kaçak hamsi İğneada'yı mesken tuttu

Havaların soğumasıyla hamsinin yoğunlaştığı bölgede denize açılan balıkçılar, avladıkları kasalar dolusu balıkla kıyıya dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

#3
Foto - Kaçak hamsi İğneada'yı mesken tuttu

Limana getirilen hamsiler, balıkçı teknelerinden kamyonlara yüklenerek İstanbul'a sevk ediliyor. Balıkçı Yasin Malkoç, AA muhabirine, İğneada açıklarında hamsi bolluğu yaşandığını söyledi.

#4
Foto - Kaçak hamsi İğneada'yı mesken tuttu

Karadenizli balıkçıların hamsinin peşinden İğneada’ya geldiklerini anlatan Malkoç, ortalama 2 bin kasayla limana döndüklerini belirtti.

#5
Foto - Kaçak hamsi İğneada'yı mesken tuttu

Avdan memnun olduklarını dile getiren Malkoç, "Şu anda hamsi bolluğu var. Bulgaristan üzerinden balık İğneada açıklarına geldi. Hamsi çok iyi, bolluktan memnunuz." dedi.

#6
Foto - Kaçak hamsi İğneada'yı mesken tuttu

Malkoç, hamsinin kasa fiyatının 1500 liradan satışa sunulduğunu kaydetti. Balıkçı Şükrü Memiş, Giresun'dan avlanmak için İğneada’ya geldiklerini ifade etti.

#7
Foto - Kaçak hamsi İğneada'yı mesken tuttu

Yaklaşık 3 gündür İğneada açıklarında avlandıklarını belirten Memiş, denizde nasiplerini aramaya devam ettiklerini söyledi.

#8
Foto - Kaçak hamsi İğneada'yı mesken tuttu

Balıkçı Nurcan Tınmaz da hamsi bolluğunun balıkçıların yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.

