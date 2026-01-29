  • İSTANBUL
Arap ülkesi Türkiye'ye yetkiyi verdi! MİT sahaya iniyor
Arap ülkesi Türkiye'ye yetkiyi verdi! MİT sahaya iniyor

Suriye'de terör örgütüne büyük bir darbe indirilirken Şam yönetimi ile YPG arasındaki anlaşma sonrası Türkiye'nin devreye gireceği öğrenildi.

Foto - Arap ülkesi Türkiye'ye yetkiyi verdi! MİT sahaya iniyor

Haber7'de yer alan habere göre, Suriye ordusunun YPG/PKK işgalindeki Kamışlı ve Haseke gibi kritik bölgelerdeki ilerleyişi devam ediyor. Terör örgütünün her ateşkes ihlalinde köy ve kasabalardaki işgali sona erdirilerek ilerleme sağlanıyor. 10 Ocak’a kadar Suriye topraklarının neredeyse yarısını işgal eden YPG/PKK’nın varlığı mevcut şartlarda yüzde 4’e geriledi. Suriye ordusu ülkenin yüzde 94’üne hakim. Yapılan son anlaşmaya göre terör örgütü, Kamışlı ve Haseke şehirlerindeki kontrolü Suriye polisine bırakacak. Terör unsurları, herhangi bir mukavemet göstermedikleri müddetçe imha edilmeyecek.

Foto - Arap ülkesi Türkiye'ye yetkiyi verdi! MİT sahaya iniyor

Ateşkes anlaşmasının tam olarak yürürlüğe girmesi durumunda YPG’liler bireysel/ferdi olarak Suriye ordusuna alınacak. Suriye PKK’sı birlikler halinde, birer tümen oluşturacak şekilde orduya dahil olmayı talep etse de Şam yönetimi bu isteğe kapıları kapattı.

Foto - Arap ülkesi Türkiye'ye yetkiyi verdi! MİT sahaya iniyor

Askere alınacak YPG’li unsurların ise Irak, Türkiye veya herhangi bir farklı ülkenin vatandaşı olmamasına dikkat edilecek. Suriye dışından gelen teröristler orduya alınmayacak. Suriye uyruklu her bir YPG’li tek tek güvenlik taramasından geçirilecek. Suç kaydı olan teröristler cezasını çekecek. Suça karışmamış Suriyeli YPG unsurları askere alınarak orduya entegre edilecek.

Foto - Arap ülkesi Türkiye'ye yetkiyi verdi! MİT sahaya iniyor

Edinilen bilgilere göre, YPG’lilerin güvenlik taraması aşamasında devreye Türkiye girecek.

Foto - Arap ülkesi Türkiye'ye yetkiyi verdi! MİT sahaya iniyor

Suriye ile Türkiye arasında imzalanan güvenlik işbirliği protokolü çerçevesinde Türk istihbaratı ve güvenlik güçleri, kimin orduya alınıp kimin alınmayacağını belirleyen filtreleme sürecini yönetecek.

Yorumlar

Cabbar

Hiçde iç açıcı güzel bir çözüm değil. Kafalarına birer kurşun en etkili çözüm. Çünkü bunlar asla vazgeçmez yine siyonistlerle işbirliği yaparlar.
