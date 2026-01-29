Arap ülkesi Türkiye'ye yetkiyi verdi! MİT sahaya iniyor

Haber7'de yer alan habere göre, Suriye ordusunun YPG/PKK işgalindeki Kamışlı ve Haseke gibi kritik bölgelerdeki ilerleyişi devam ediyor. Terör örgütünün her ateşkes ihlalinde köy ve kasabalardaki işgali sona erdirilerek ilerleme sağlanıyor. 10 Ocak’a kadar Suriye topraklarının neredeyse yarısını işgal eden YPG/PKK’nın varlığı mevcut şartlarda yüzde 4’e geriledi. Suriye ordusu ülkenin yüzde 94’üne hakim. Yapılan son anlaşmaya göre terör örgütü, Kamışlı ve Haseke şehirlerindeki kontrolü Suriye polisine bırakacak. Terör unsurları, herhangi bir mukavemet göstermedikleri müddetçe imha edilmeyecek.