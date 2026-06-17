Tehlikeyi gören Yunanistan’ın etekleri tutuştu: Türkiye bypassı İsrail’e kaybettirecek

İsrail'in endişesinin tesadüfi olmadığını belirten Yunan basını, "İsrail'in de desteklediği IMEC koridoru, Hindistan'ı Körfez'e, oradan Ürdün ve İsrail'e ve oradan da Akdeniz üzerinden Avrupa'ya bağlamayı öngörüyor. Bu senaryoda, İsrail toprakları ve özellikle Hayfa limanı hayati bir önem kazanıyor. Ancak, Suriye ve Ürdün üzerinden geçecek alternatif bir Türk-Suudi koridoru hayata geçirilirse, İsrail Asya ve Avrupa arasında bir ticaret köprüsü olarak stratejik rolünün bir kısmını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir. İsrail'i bypass etmenin sadece ekonomik bir boyutu yok. Aynı zamanda siyasi bir önemi de var, çünkü bu durum Tel Aviv'in yeni bölgesel bağlantı zincirlerindeki etkisini azaltabilir" değerlendirmesinde bulundu.