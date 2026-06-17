Tehlikeyi gören Yunanistan’ın etekleri tutuştu: Türkiye bypassı İsrail’e kaybettirecek
Türkiye-Suriye-Ürdün-Suudi Arabistan (Umman) demir yolu hattı projesinden İsrail'i bypass eden yeni Avrupa ticaret koridoru olarak bahseden Yunan basını, IMEC'in önemini yitireceğini kaydetti. Haberde, 'Suriye ve Ürdün üzerinden geçecek alternatif bir Türk-Suudi koridoru hayata geçirilirse, İsrail Asya ve Avrupa arasında bir ticaret köprüsü olarak stratejik rolünün bir kısmını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir' denildi.