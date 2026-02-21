Tehlike kapıda diyerek uyardılar! Bir şey yapılmazsa geç olabilir!

"BARAJLAR DEPOLANAN SUYUN ÖNEMLİ BİR KISMI ATMOSFERE DÖNÜYOR" Albay, artan hava sıcaklıklarıyla buharlaşmanın su bütçesi üzerindeki etkisinin büyüdüğünü belirterek, şöyle devam etti: "20-30 yıl önce buharlaşmayı bu kadar kritik bir parametre olarak görmezdik. Artık barajlarda depoladığınız suyun önemli bir kısmı atmosfere dönüyor. Yüksek miktarda su, buharlaşmayla atmosfere salınıyor. Bu nedenle hazirana mümkünse yüzde 80 seviyelerinde girmek daha güvenli olacaktır. Ne kadar yüksek oranla girersek kasıma kadar o kadar rahat ederiz. Ancak bir yılın iyi geçmesi, gelecek yılın garantisi değil."