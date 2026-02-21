Türkiye'nin kapı gibi arkasında durduğu Somali'den olay karar! 900 milyon dolarlık savaş uçağı siparişi verdiler

2023'te ise silah ambargosunun kaldırılması, hava kuvvetlerinin sistematik olarak yeniden yapılandırılması için ilk resmi fırsatı yarattı. Bu durum ise El-Şebab mevzilerine karşı hassas hedeflemede taktiksel etkinliğini kanıtlamış olan Türkiye tarafından tedarik edilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının satın alınması da dahil olmak üzere kademeli adımların atılmasına yol açtı. Türkiye, Somali’nin ulusal birliğinin kurulmasını, yeni bir siyasi sistemin oluşturulmasını, kapsamlı ekonomik yapılanmayı, Somali ulusal gücünün yapılandırılmasına ilişkin faaliyetleri olumsuz yönde etkileyen El-Şebab’ı yavaşlatmış, insani diplomasi çerçevesinde tüm olumsuzluklara rağmen yardım ve yatırımlara kesintisiz bir şekilde devam ettirmişti.