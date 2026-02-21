  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Romanya'dan olay karar! Rakibimiz Rumenler'de şaşırtan açıklama... Türkiye'nin kapı gibi arkasında durduğu Somali'den olay karar! 900 milyon dolarlık savaş uçağı siparişi verdiler Kızılay’dan Mazlum Coğrafyalara Umut Köprüsü: Yardıma Hazırız Ama Kapılar Hızımıza Yetişemiyor... Tavuk külbastı: Herkes bu tadı konuşuyor! Tüm gün tok tutuyor, hem pratik hem de Lokum gibi yumuşak! İşte ünlü alimin dilinden hiç düşmeyen o gıda deposu... İbn-i Sina'nın mucize bitkisi ortaya çıktı! 'Başımıza talih kuşu kondu' desek yeridir! Rusya büyük gelişmeyi duyurdu: Türkiye Çin'i geride bıraktı Otomotiv devi araçlarını geri çağırıyor! Skandal gelişmeyi duyurdular... Küçük çocuğa köpek sürüsü saldırdı! Adıyaman'da kan donduran görüntüler: Bu kaçıncı vaka, bu kaçıncı feryat? Fetih sonrası yükselen ilk büyük eser! Fatih Camisi asırlardır ayakta BAE Systems'ten Türkiye için dikkat çeken Eurofighter Typhoon çıkışı: Üretim hattımız doldu
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin kapı gibi arkasında durduğu Somali'den olay karar! 900 milyon dolarlık savaş uçağı siparişi verdiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin kapı gibi arkasında durduğu Somali'den olay karar! 900 milyon dolarlık savaş uçağı siparişi verdiler

Son dönemde Eş Şabab ve Somaliland kriziyle boğuşan Somali'den tarihi bir hamle geldi. Dost ülke 900 milyon dolarlık savaş uçağı siparişi verdi. Uçağın satın alınacağı ülke ses getirdi.

#1
Foto - Türkiye'nin kapı gibi arkasında durduğu Somali'den olay karar! 900 milyon dolarlık savaş uçağı siparişi verdiler

Somali hükümeti hava kuvvetlerini güçlendirmek adına Pakistan ile harekete geçti. Afrika Boynuzu’nda yaşanan hareketlilik ve Türkiye’nin Somali’deki başlatmış olduğu projeler sonrası İsrail’de bölgede atağa kalkmış Somali’den bağımsızlığını ilan eden Somaliland’ı tanıyan ilk ülke olmuştu. Haber7'de yer alan habere göre, Somali hükümeti Somaliland’ın bağımsızlığını ilan etmesiyle yaşadıkları bölgesel kriz sonrasında tarihi bir anlaşmaya imza attı.

#2
Foto - Türkiye'nin kapı gibi arkasında durduğu Somali'den olay karar! 900 milyon dolarlık savaş uçağı siparişi verdiler

Somali, hava gücünü canlandırmak amacıyla Pakistan’dan 900 milyon dolar değerinde 24 adet JF-17 Thunder Block III savaş uçağı satın almak için üst düzey görüşmelere başladı.

#3
Foto - Türkiye'nin kapı gibi arkasında durduğu Somali'den olay karar! 900 milyon dolarlık savaş uçağı siparişi verdiler

Türkiye’nin müttefiki olan Pakistan ve Somali arasındaki işbirliği ve ikili ilişkilerdeki atmış oldukları adımlar Afrika Boynuzu’nda yer alan ülkelerin gelişimi ve İsrail’in gelecek planlarına bir engel olarak düşünülüyor. Somali Savunma Bakanlığı ise uçak alımlarına ilişkin yapmış olduğu açıklamada, "Hava sahamız Somali elleriyle korunmalıdır." diyerek müzakereleri sadece silah tedarik faaliyeti olarak değil, hava sahasının kontrolünü doğrudan toprak kontrolü, ticaret koridor ve terörle mücadelede üstünlüğü canlandırmak amacı taşıyor.

#4
Foto - Türkiye'nin kapı gibi arkasında durduğu Somali'den olay karar! 900 milyon dolarlık savaş uçağı siparişi verdiler

Anlaşmanın onaylanması halinde, satın alma işlemi Somali'yi Afrika Boynuzu'nun gelişen güvenlik geometrisi içinde yeniden konumlandıracak olup, yabancı kaynaklı hava desteğine olan bağımlılığı azaltacak ve egemen hava gücünün yansıtılması yoluyla Somaliland ve Jubaland'daki federal otorite ile bölgesel güç merkezleri arasındaki dengeyi yeniden düzenleyecek. Somali ve Pakistanlı yetkililer, JF-17 müzakerelerini ikili savunma işbirliğinin temel taşı olarak konumlandırarak, görüşmeleri ticari bir tedarik sürecinin ötesine taşıyıp, eğitim alışverişi, doktrin geliştirme ve bölgesel savunma diplomasisi açısından potansiyel etkileri olan daha geniş bir güvenlik işbirliği çerçevesine yerleştirdiler.

#5
Foto - Türkiye'nin kapı gibi arkasında durduğu Somali'den olay karar! 900 milyon dolarlık savaş uçağı siparişi verdiler

JF-17 müzakereleri, Körfez ülkelerinin çıkarlarının rekabet ettiği, ittifakların değiştiği Pakistan, Çin ve Afrika pazarlarını birbirine bağlayan yeni savunma sanayi ağlarının ortaya çıktığı karmaşık bir jeopolitik ortamda gerçekleşiyor. Aynı zamanda Katar veya Suudi Arabistan'ın olası finansmanı ve Türkiye'nin kolaylaştırıcılığı hakkındaki spekülasyonlar, Müslüman çoğunluklu devletler arasındaki savunma işbirliğinin daha geniş kalıplarını yansıtıyor; ancak finansman yapılarına ilişkin kamuoyuna açık resmi bir teyit henüz yapılmadı. Analistler, Somali’de isyanla mücadele operasyonlarına yönelik hava desteği, Türkiye gibi müttefikler tarafından sağlanarak başkent Mogadişu'nun stratejik özerkliğini kısıtlayan yapısal bir bağımlılık yarattığı belirtildi.

#6
Foto - Türkiye'nin kapı gibi arkasında durduğu Somali'den olay karar! 900 milyon dolarlık savaş uçağı siparişi verdiler

2023'te ise silah ambargosunun kaldırılması, hava kuvvetlerinin sistematik olarak yeniden yapılandırılması için ilk resmi fırsatı yarattı. Bu durum ise El-Şebab mevzilerine karşı hassas hedeflemede taktiksel etkinliğini kanıtlamış olan Türkiye tarafından tedarik edilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının satın alınması da dahil olmak üzere kademeli adımların atılmasına yol açtı. Türkiye, Somali’nin ulusal birliğinin kurulmasını, yeni bir siyasi sistemin oluşturulmasını, kapsamlı ekonomik yapılanmayı, Somali ulusal gücünün yapılandırılmasına ilişkin faaliyetleri olumsuz yönde etkileyen El-Şebab’ı yavaşlatmış, insani diplomasi çerçevesinde tüm olumsuzluklara rağmen yardım ve yatırımlara kesintisiz bir şekilde devam ettirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
14 yıl aradan sonra... Suriye'nin başkenti Şam’da bir ilk
Dünya

14 yıl aradan sonra... Suriye'nin başkenti Şam’da bir ilk

Suriye'nin başkenti Şam’da 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı. Ramazan ayının simgelerinden biri haline gelen bu gelenek, Arap ve İsla..
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 6 ölü, 25 yaralı
Dünya

İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 6 ölü, 25 yaralı

İsrail’in Lübnan’ın doğusundaki Bekaa Vadisi’ne düzenlediği şiddetli hava saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Ateşk..
Bakan Memişoğlu güzel haberi duyurdu: Yüzde 60 arttı
Gündem

Bakan Memişoğlu güzel haberi duyurdu: Yüzde 60 arttı

Sigara bırakma poliklinikleri başvurularına ilişkin paylaşım yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sigara bırakma polikliniklerimize başvuru..
Sosyal medyaya damga vurmuştu! 'Savcıyım' diye tehditler yağdıran kadın bakın kim çıktı
Gündem

Sosyal medyaya damga vurmuştu! 'Savcıyım' diye tehditler yağdıran kadın bakın kim çıktı

İETT otobüsünde bir yolcuyu 'savcıyım' diyerek tehdit eden şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. Savcı olmadığı tespit edilen şahsın adalet ..
Rusya 8 bölgeyi Ukrayna'nın elinden aldı!
Dünya

Rusya 8 bölgeyi Ukrayna'nın elinden aldı!

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftalık askeri faaliyetlere ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Sumi, Zaporijya ve Donetsk bölgelerind..
28 Şubat kafası okulda hortladı! ‘Ben sevmiyorum çıkar başörtünü’
Gündem

28 Şubat kafası okulda hortladı! ‘Ben sevmiyorum çıkar başörtünü’

28 Şubat zihniyeti bu kez Kocaeli’nin Derince ilçesinde hortladı. İlk kez oruca niyet eden 3’üncü sınıf öğrencisi, okula da başörtüsüyle git..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23