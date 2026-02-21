Türkiye'nin kapı gibi arkasında durduğu Somali'den olay karar! 900 milyon dolarlık savaş uçağı siparişi verdiler

Anlaşmanın onaylanması halinde, satın alma işlemi Somali'yi Afrika Boynuzu'nun gelişen güvenlik geometrisi içinde yeniden konumlandıracak olup, yabancı kaynaklı hava desteğine olan bağımlılığı azaltacak ve egemen hava gücünün yansıtılması yoluyla Somaliland ve Jubaland'daki federal otorite ile bölgesel güç merkezleri arasındaki dengeyi yeniden düzenleyecek. Somali ve Pakistanlı yetkililer, JF-17 müzakerelerini ikili savunma işbirliğinin temel taşı olarak konumlandırarak, görüşmeleri ticari bir tedarik sürecinin ötesine taşıyıp, eğitim alışverişi, doktrin geliştirme ve bölgesel savunma diplomasisi açısından potansiyel etkileri olan daha geniş bir güvenlik işbirliği çerçevesine yerleştirdiler.