Tavuk külbastı: Herkes bu tadı konuşuyor! Tüm gün tok tutuyor, hem pratik hem de Lokum gibi yumuşak!

Tavuk külbastı tarifi hem sağlıklı hem de besleyici bir alternatif arayanlar için mükemmel bir tercihtir. Genellikle tavuk göğsü kullanılarak yapılan bu yemek, çeşitli baharatlar ve yoğurtlu marinasyonla zenginleştirilir. Tavuğun üzerine eklenen limon suyu, kekik, karabiber ve kimyon gibi baharatlar, ete enfes bir tat ve aroma kazandırırken, yoğurt ise etin daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar. Külbastı, oldukça köklü bir geçmişe sahip olan ve kemiksiz etin köfte ya da ızgara şeklinde pişirilmesiyle hazırlanan geleneksel bir yemektir.