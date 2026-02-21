'Başımıza talih kuşu kondu' desek yeridir! Rusya büyük gelişmeyi duyurdu: Türkiye Çin'i geride bıraktı

  • İSTANBUL
Haber Merkezi

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rus turistlerin yurt dışı kültür turlarına olan talebinin sekiz kat arttığını duyururken Türkiye'nin ilk sırada olduğunu bildirdi.

Turizm Güncel'de yer alan habere göre, 2025-2026 kış sezonunda Rus turistlerin yurt dışı kültür ve şehir turlarına ilgisi belirgin şekilde arttı. Tur operatörlerinin verilerine göre, talep geçen yıla kıyasla bazı şirketlerde sekiz kata kadar yükseldi. Liderlik yarışında Türkiye ile Çin öne çıkarken, Türkiye sezonu ilk sırada tamamladı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) bülteninde yer alan habere göre sektör temsilcileri, artışın hem kısa hafta sonu programlarında hem de daha uzun süreli turlarda görüldüğünü belirtiyor. Belarus, Özbekistan ve Türkiye gibi yakın destinasyonların yanı sıra Çin, Tayland, Japonya, Güney Kore ve Endonezya gibi uzak rotalara da yoğun ilgi olduğu ifade ediliyor. Anex Tour, 2026 kışında kültür turlarına talebin yıllık bazda yaklaşık sekiz kat arttığını açıkladı. İnturist ise iki katlık artış bildirdi. Coral Travel, ITM Group, PAC Group ve Corona Travel de pozitif bir tabloya işaret etti.

Şirketler, turistlerin tatilde yeni deneyim ve kültürel içerik arayışının güçlendiğini vurguluyor. Klasik sahil destinasyonlarına gidenlerin dahi programlarına şehir ve kültür turları eklediği belirtiliyor. Operatörler artan talebe paralel olarak ürün çeşitliliğini genişletiyor. Türkiye programlarında İstanbul, Kapadokya ve “Türkiye’nin Altın Halkası” olarak adlandırılan rotalar öne çıkıyor. Çin’de Pekin, Şanghay ve Guangzhou gibi büyük şehirlerin yanı sıra kısa aktarma programları da ilgi görüyor.

Kış sezonunda yurt dışı kültür turlarında ilk sırayı Türkiye aldı. Türkiye; FUN&SUN, Coral Travel ve Intourist gibi büyük operatörlerde en çok satılan destinasyon oldu. Anex verilerine göre de yurt dışı kültür turu satışlarının yarıdan fazlası Türkiye’ye yönelik gerçekleşti.

İkinci sırada Çin yer aldı. Çin, ITM Group, Ambotis Holidays ve PAC Group portföylerinde lider destinasyonlardan biri oldu. Üçüncü sırada ise Belarus, Özbekistan, Ermenistan ve Azerbaycan gibi Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri yer aldı. Gürcistan da kış sezonunda talep gören destinasyonlar arasında öne çıktı.

Güneydoğu ve Doğu Asya ülkeleri de dikkat çekti. Endonezya, Malezya, Tayland, Sri Lanka, Vietnam, Hindistan, Japonya ve Güney Kore programları talep gördü. Japonya ve Güney Kore’ye yönelik kültür turlarında artış kaydedildiği bildirildi.

Sektör temsilcileri, yurt dışı kültür turlarında iki kişilik paket fiyatlarının uçuş hariç en az 200 bin ruble seviyesinden başladığını belirtiyor. Uzak destinasyonlarda ve özel programlarda bu tutarın daha da yükseldiği kaydediliyor.

