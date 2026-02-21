'Başımıza talih kuşu kondu' desek yeridir! Rusya büyük gelişmeyi duyurdu: Türkiye Çin'i geride bıraktı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) bülteninde yer alan habere göre sektör temsilcileri, artışın hem kısa hafta sonu programlarında hem de daha uzun süreli turlarda görüldüğünü belirtiyor. Belarus, Özbekistan ve Türkiye gibi yakın destinasyonların yanı sıra Çin, Tayland, Japonya, Güney Kore ve Endonezya gibi uzak rotalara da yoğun ilgi olduğu ifade ediliyor. Anex Tour, 2026 kışında kültür turlarına talebin yıllık bazda yaklaşık sekiz kat arttığını açıkladı. İnturist ise iki katlık artış bildirdi. Coral Travel, ITM Group, PAC Group ve Corona Travel de pozitif bir tabloya işaret etti.