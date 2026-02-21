  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya'da Orkun Kökçü depremi yaşanıyor! Beşiktaşlıları şok eden haber... Rusya'da TCG Anadolu depremi: Bu tamamen zıt Böyle uyuyanlar dikkat! Tehlikede olabilirsiniz: Araştırma sonuçları yayımlandı... Türkiye'nin de içinde bulunduğu liste... Hem sosyal medya hem de Google kralı: Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'nin efsane 10 numarası Alex de Souza imzayı attı: Dikkat çeken çıkışı yaptı... Kapı gibi isim gelecekti oysa ki... O teklifi ortaya çıktı! Meğer transfer bu yüzden gerçekleşmemiş Romanya'dan olay karar! Rakibimiz Rumenler'de şaşırtan açıklama... Türkiye'nin kapı gibi arkasında durduğu Somali'den olay karar! 900 milyon dolarlık savaş uçağı siparişi verdiler Kızılay’dan Mazlum Coğrafyalara Umut Köprüsü: Yardıma Hazırız Ama Kapılar Hızımıza Yetişemiyor...
Spor
4
Yeniakit Publisher
Romanya'dan olay karar! Rakibimiz Rumenler'de şaşırtan açıklama...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Romanya'dan olay karar! Rakibimiz Rumenler'de şaşırtan açıklama...

Romanya Futbol Federasyonu, bir süredir sağlık sorunları yaşayan Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun görevine devam edeceğini duyurdu.

#1
Foto - Romanya'dan olay karar! Rakibimiz Rumenler'de şaşırtan açıklama...

Federasyondan yapılan açıklamada, "Bu karar, son tıbbi değerlendirmeler ve federasyon yönetimi ile teknik direktör arasında yapılan görüşmelerin ardından alındı." denildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Lucescu, Romanya'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçlarına hazırlanmasının önemine değinerek, "Yardımcılarımla ve oyuncularla her zaman iletişim halindeydim, bu süreç boyunca en üst düzeyde çalıştık. Değerli futbolculardan oluşan bir takımımız var ve eminim ki bu maçlara çok iyi hazırlanacaklar. Yetenekliler ve Rumenleri mutlu etme arzusu taşıyorlar. Grubun hırsına ve gücüne ve bu anı aşma yeteneğine inanıyorum. Birlikte eleme turunu geçebileceğimizden eminim. Şimdi, tüm Rumen futbolu için çok önemli olan bu maçlara huzur içinde hazırlanmamıza olanak sağlayacak iyi bir atmosfere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Romanya'dan olay karar! Rakibimiz Rumenler'de şaşırtan açıklama...

Rahatsızlığı sebebiyle Bükreş'te bulunan bir hastanede tedavi gören 80 yaşındaki çalıştırıcı, hastalığıyla ilgili bir görüş daha almak için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki bir kliniğe götürülmüştü.

#3
Foto - Romanya'dan olay karar! Rakibimiz Rumenler'de şaşırtan açıklama...

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Tüpraş Stadı'nda 26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Gürlek'ten CHP'lilere 'İmamoğlu' müjdesi
Gündem

Bakan Gürlek'ten CHP'lilere 'İmamoğlu' müjdesi

CHP'li vekillerin yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu ile görüştürülmediği yönündeki iddialarına cevap veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, herha..
Sıcak saatler yaşanıyor! Rus savaş uçakları havalandı
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! Rus savaş uçakları havalandı

Rus bombardıman uçakları, Bering Denizi üzerinde planlı uçuş yaptı. Uçuşun 14 saatten fazla sürdüğü aktarılan açıklamada, bu uçaklara "Su-35..
NATO'da neler oluyor? ABD, savaş uçaklarını çekti
Dünya

NATO'da neler oluyor? ABD, savaş uçaklarını çekti

Norveç, Amerika Birleşik Devletleri'nin mart ayında yapılacak NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiğini açıkladı.

14 yıl aradan sonra... Suriye'nin başkenti Şam’da bir ilk
Dünya

14 yıl aradan sonra... Suriye'nin başkenti Şam’da bir ilk

Suriye'nin başkenti Şam’da 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı. Ramazan ayının simgelerinden biri haline gelen bu gelenek, Arap ve İsla..
Türkiye bir dönem bunlarla terörle mücadele ediyordu! Türker Ertürk’ün rezil kepaze olduğu anlar
Gündem

Türkiye bir dönem bunlarla terörle mücadele ediyordu! Türker Ertürk’ün rezil kepaze olduğu anlar

Türkiye’nin bir dönem terörle mücadelede aynı zihniyetle boğuştuğu Türker Ertürk, “yapılamaz” dediği ne varsa yapılan TB3 karşısında NATO sa..
Uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrılmıştı... CHP'li Lal Denizli hakkında yeni gelişme!
Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrılmıştı... CHP'li Lal Denizli hakkında yeni gelişme!

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdi, ardından adliyeden ayrıldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23