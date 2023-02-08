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Yaşam
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TDV 3 öğün 3 bin kişilik yemek ikram ediyor

2023-02-08 11:35:41
TDV 3 öğün 3 bin kişilik yemek ikram ediyor

Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı, Kahramanmaraş’ta üç öğün üç bin kişiye sıcak yemek ikram ediyor.

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Foto - TDV 3 öğün 3 bin kişilik yemek ikram ediyor

Türkiye’yi derinden yaralayan depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) mobil mutfağıyla afetzedelere ve görevli arama- kurtarma ekiplerine günlük 3 bin kişilik yemek ikram ediyor. Kahramanmaraş merkezde Ayşe Gümüşer İlkokulu’na konuşlandırılan TDV mobil mutfağında afetzedelere 3 öğün sıcak yemek, su ve sıcak içecek ikram ediliyor.

#2
Foto - TDV 3 öğün 3 bin kişilik yemek ikram ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdullah Aydos, depremin yaşandığı ilk andan itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak tüm imkanları seferber ettiklerini ifade etti. Ekiplerin depremden etkilen tüm bölgelerde AFAD koordinesinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Abdullah Aydos, “Depremin merkezi olan Kahramanmaraş’ta da yardımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Mobil mutfağımızla depremden etkilenen ve bölgede görev yapan arama- kurtarma ekiplerine 3 öğün olmak üzere günlük 3 bin kişilik sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor, depremden etkilenen vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

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Foto - TDV 3 öğün 3 bin kişilik yemek ikram ediyor

Depremin etkisinin çok geniş bir alanı kapsadığını aktaran Aydos, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın hızlı bir şekilde bölgelere ulaştığını, vatandaşların ihtiyacına karşılık verdiğini bildirdi. Temel insani ihtiyaçları hayırseverlerin destekleriyle karşıladıklarını söyleyen Aydos, “Şu anda Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis başta olmak üzere depremin etkisini gösterdiği her yerde ummalı bir şekilde insani yardım ve arama- kurtarma faaliyetlerimiz sürüyor. Ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz, bu süreçte elhamdülillah devletimiz ve milletimiz her türlü imkanını depremin etkilediği bölgelere aktarıyor. İnşallah hep birlikte bu yaraları saracağız” diye konuştu.

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