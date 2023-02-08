TDV 3 öğün 3 bin kişilik yemek ikram ediyor

Depremin etkisinin çok geniş bir alanı kapsadığını aktaran Aydos, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın hızlı bir şekilde bölgelere ulaştığını, vatandaşların ihtiyacına karşılık verdiğini bildirdi. Temel insani ihtiyaçları hayırseverlerin destekleriyle karşıladıklarını söyleyen Aydos, “Şu anda Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis başta olmak üzere depremin etkisini gösterdiği her yerde ummalı bir şekilde insani yardım ve arama- kurtarma faaliyetlerimiz sürüyor. Ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz, bu süreçte elhamdülillah devletimiz ve milletimiz her türlü imkanını depremin etkilediği bölgelere aktarıyor. İnşallah hep birlikte bu yaraları saracağız” diye konuştu.