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TDT üyesi ülkelerin dini kurumlarının başkanları Şuşa'da bir araya geldi! Arpaguş: Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz Akaryakıta indirim! Türkiye sıcaktan kavrulurken hava bir anda değişecek! İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı! 40 dereceye yükselecek Bakan Bolat: Artan ilişkiler vizesiz hayatı gerekli kılıyor! AB ile vizesiz hayatın zamanı geldi Kaleci için rota belli! Beşiktaş'ta Nübel ısrarı Vatandaş ne yapacağını şaşırdı: Gram altında '1200 lira' depremi Lezzet ve eğlence bir arada: BELMEK kurslarına yoğun ilgi! Her şey BYD'den sonra oldu, bir Çinli daha Türkiye'ye geldi: 'Herkes neler oluyor' demeye başladı Restoranlarda yarın yeni dönem başlıyor! Menüler tamamen değişecek
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TDT üyesi ülkelerin dini kurumlarının başkanları Şuşa'da bir araya geldi! Arpaguş: Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz

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TDT üyesi ülkelerin dini kurumlarının başkanları Şuşa'da bir araya geldi! Arpaguş: Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Din İşlerinden Sorumlu Devlet Kurumları Başkanlarının Birinci Toplantısı, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, burada yaptığı açıklamada "Ortak akıl oluşturarak çağın ve ümmetin meselelerine İslam'ın perspektifiyle makul ve uygulanabilir çözümler üretmek durumundayız. Ortak projelerle kapsamlı ve uzun vadeli çalışmalar yapmak mecburiyetindeyiz. Kurduğumuz işbirliği mekanizması sayesinde ortak tehditler karşısında daha etkin politikalar üretecek ve ortak değerlerimizden aldığımız güçle geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz" dedi.

#1
Foto - TDT üyesi ülkelerin dini kurumlarının başkanları Şuşa'da bir araya geldi! Arpaguş: Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Dini Kurumlarla İlişkilerden Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Ramin Memmedov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, TDT üyesi ülkelerin din işlerinden sorumlu kurum başkanları katıldı. Türkiye'yi Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş temsil etti. Toplantıda konuşan Arpaguş, Türk dünyasının ortak tarih, kültür ve medeniyet mirasına sahip olduğunu belirterek, din kurumları arasında kurulacak güçlü işbirliğinin bölgesel ve küresel istikrara katkı sağlayacağını söyledi.

#2
Foto - TDT üyesi ülkelerin dini kurumlarının başkanları Şuşa'da bir araya geldi! Arpaguş: Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz

Arpaguş, "Bugün Türk dünyasının sahip olduğu nüfus, zengin doğal kaynaklar, stratejik coğrafi konum ve köklü devlet tecrübesi, ortak hareket ettiğimizde bizleri küresel bir güç haline getirecek eşsiz imkanlar barındırmaktadır. Aileden gençliğe, eğitimden kültüre, ilmi araştırmalardan yayıncılığa kadar her alanda aramızda kuracağımız güçlü işbirlikleri yalnızca ülkelerimizin huzur ve refahına değil, bölgemizin ve tüm dünyanın istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır." dedi. Jeopolitik gerilimler, savaşlar, kitlesel göçler ve dijitalleşmenin beraberinde getirdiği yeni tehditlere dikkati çeken Arpaguş, din istismarı, İslam karşıtlığı, dezenformasyon, radikalleşme ve aşırılıkçı ideolojilerle ortak mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

#3
Foto - TDT üyesi ülkelerin dini kurumlarının başkanları Şuşa'da bir araya geldi! Arpaguş: Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz

Türk dünyasının dini kurumlarının İslam'ın kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ilkelerini çağın diliyle anlatması gerektiğini belirten Arpaguş, ortak tehditlere karşı ortak stratejiler geliştirilmesinin önemine işaret etti. TDT üyesi ülkelerin genç nüfusunun önemli bir potansiyel oluşturduğunu ifade eden Arpaguş, gençleri dini ve ahlaki tehditlerden korumak amacıyla ortak eğitim programları, dijital eğitim platformları ve araştırma merkezleri kurulmasını önerdi.

#4
Foto - TDT üyesi ülkelerin dini kurumlarının başkanları Şuşa'da bir araya geldi! Arpaguş: Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz

Arpaguş, "Gençlerimizi ve dolayısıyla geleceğimizi tehdit eden sorunlara karşı koruyucu tedbirler almak zorundayız. Milletlerin bekası, gençlerinin ufkuyla, iradesiyle ve hayalleriyle doğrudan ilişkilidir. Eğitim metodumuzu ve müfredatımızı bu perspektifle şekillendirmeliyiz. Çağın imkanlarını kullanarak dini bilgiyi genç kuşaklara ulaştıracak yeni yöntemler geliştirmeliyiz." ifadelerini kullandı. İslam dünyasının doğru dini bilgiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu dile getiren Arpaguş, yanlış din anlayışının din istismarına, mezhep temelli ayrışmalara ve şiddete zemin hazırladığını söyledi.

#5
Foto - TDT üyesi ülkelerin dini kurumlarının başkanları Şuşa'da bir araya geldi! Arpaguş: Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz

Din özgürlüğünün korunması, kutsal değerlere yönelik saldırılarla mücadele edilmesi ve nefret söyleminin önlenmesi konusunda ortak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Arpaguş, Türk dünyasının farklı inançlarla birlikte yaşama tecrübesinin dünyaya örnek olduğunu kaydetti. Arpaguş, "Ortak akıl oluşturarak çağın ve ümmetin meselelerine İslam'ın perspektifiyle makul ve uygulanabilir çözümler üretmek durumundayız. Ortak projelerle kapsamlı ve uzun vadeli çalışmalar yapmak mecburiyetindeyiz. Kurduğumuz işbirliği mekanizması sayesinde ortak tehditler karşısında daha etkin politikalar üretecek ve ortak değerlerimizden aldığımız güçle geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

#6
Foto - TDT üyesi ülkelerin dini kurumlarının başkanları Şuşa'da bir araya geldi! Arpaguş: Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Arpaguş, Şuşa'da kardeş ülkelerle din eğitimi, din hizmetleri ve dini bilginin toplumdaki yeri konusunda önemli kararlar aldıklarını belirterek, karşılıklı işbirliğini geliştirecek proje ve planlamalar üzerinde durduklarını söyledi. TDT'den yapılan açıklamaya göre, toplantının açılışında konuşan TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ise din kurumları başkanları toplantısının, Türk Dünyası 2040 Vizyonu doğrultusunda kurumsal işbirliğini güçlendirecek önemli bir adım olduğunu belirtti.

#7
Foto - TDT üyesi ülkelerin dini kurumlarının başkanları Şuşa'da bir araya geldi! Arpaguş: Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz

Ömüraliyev, ortak manevi mirasın korunması, dinin doğru anlaşılmasının teşvik edilmesi, aşırıcılık ve radikalleşmeyle mücadele, gençlere yönelik çalışmalar ile uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesinin önemine dikkati çekti. Toplantı sonunda TDT Din İşlerinden Sorumlu Devlet Kurumları Başkanlarının 1. Toplantısı Bildirisi imzalanarak üye ülkelerin din işleri alanındaki kurumsal işbirliğini güçlendirme yönündeki kararlılığı teyit edildi.

#8
Foto - TDT üyesi ülkelerin dini kurumlarının başkanları Şuşa'da bir araya geldi! Arpaguş: Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz

ARPAGUŞ, MEMMEDOV'LA GÖRÜŞTÜ Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Dini Kurumlarla İlişkilerden Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Memmedov'la bir araya geldi.

#9
Foto - TDT üyesi ülkelerin dini kurumlarının başkanları Şuşa'da bir araya geldi! Arpaguş: Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz

Arpaguş, işgalden kurtarılan topraklarda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "iki devlet, bir millet" anlayışı doğrultusunda kültürel ve manevi değerlerin korunması için ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

#10
Foto - TDT üyesi ülkelerin dini kurumlarının başkanları Şuşa'da bir araya geldi! Arpaguş: Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz

TDT üyesi ülkelerin din kurumları arasındaki işbirliğinin önemine işaret eden Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığının bu alandaki çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti.

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