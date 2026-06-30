TDT üyesi ülkelerin dini kurumlarının başkanları Şuşa'da bir araya geldi! Arpaguş: Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz

Arpaguş, "Bugün Türk dünyasının sahip olduğu nüfus, zengin doğal kaynaklar, stratejik coğrafi konum ve köklü devlet tecrübesi, ortak hareket ettiğimizde bizleri küresel bir güç haline getirecek eşsiz imkanlar barındırmaktadır. Aileden gençliğe, eğitimden kültüre, ilmi araştırmalardan yayıncılığa kadar her alanda aramızda kuracağımız güçlü işbirlikleri yalnızca ülkelerimizin huzur ve refahına değil, bölgemizin ve tüm dünyanın istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır." dedi. Jeopolitik gerilimler, savaşlar, kitlesel göçler ve dijitalleşmenin beraberinde getirdiği yeni tehditlere dikkati çeken Arpaguş, din istismarı, İslam karşıtlığı, dezenformasyon, radikalleşme ve aşırılıkçı ideolojilerle ortak mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.