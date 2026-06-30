TDT üyesi ülkelerin dini kurumlarının başkanları Şuşa'da bir araya geldi! Arpaguş: Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Din İşlerinden Sorumlu Devlet Kurumları Başkanlarının Birinci Toplantısı, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, burada yaptığı açıklamada "Ortak akıl oluşturarak çağın ve ümmetin meselelerine İslam'ın perspektifiyle makul ve uygulanabilir çözümler üretmek durumundayız. Ortak projelerle kapsamlı ve uzun vadeli çalışmalar yapmak mecburiyetindeyiz. Kurduğumuz işbirliği mekanizması sayesinde ortak tehditler karşısında daha etkin politikalar üretecek ve ortak değerlerimizden aldığımız güçle geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz" dedi.