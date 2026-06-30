Bakan Bolat: Artan ilişkiler vizesiz hayatı gerekli kılıyor! AB ile vizesiz hayatın zamanı geldi

'ALTERNATİF KORİDORLARA İHTİYAÇ VAR' - Bakan Bolat, Kos'un bağlantısallık konusuna önem verdiğine dikkat çekerek, "Biz de bu konuda Türkiye'nin son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetimi altındaki dönemde kara, hava, deniz ve demir yolu ulaştırmasında çok büyük yatırımlar yaptığını ve bu milyarlarca dolarlık yatırımlar sonunda Türkiye'nin dünyanın altyapı, üstyapı ve ulaştırma alanında en modern, en yeni altyapılarına sahip olduğunu, nitekim 4 ay süren son Körfez Savaşı'nın da göstermiştir ki alternatif koridorlara ihtiyaç olduğunu ve bu alternatif koridorlar noktasında da kara, hava, demir yolu ve deniz yolu bağlantısı olarak Türkiye'nin çok stratejik bir konumda olduğunu ve bütün altyapılarıyla da Avrupa ile Asya ve Afrika arasında, doğu ile batı arasında mükemmel bir geçiş koridoruna çeşitli ulaştırma kanalları ile sahip olduğunu vurguladık. Onlar da bunun farkında ve Türkiye'nin 23 yıldan bu yana muazzam ilerlemesini takdirle karşılıyorlar. Türkiye büyüyen, gelişen güçlü bir ülke. Savunma alanında ordusuyla, savunma sanayisiyle Avrupa’nın savunma blokunda ve ittifakında Türkiye'ye çok önem verdiklerini de ifade etti. Son derece pozitif ve yapıcı bir atmosferde görüşmelerimizi tamamladık" dedi.