Bakan Bolat: Artan ilişkiler vizesiz hayatı gerekli kılıyor! AB ile vizesiz hayatın zamanı geldi

Bakan Bolat, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin çok boyutlu yönlerini ele alma fırsatı bulduk. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmaları çerçevesinde kamu alımları, dijital ticaret, connectivity, bağlantısallık gibi konuları ele aldık. Bunun yanında vizelerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kolaylaştırılması ve hakkımız olan vize muafiyetinin sağlanması konusunu da görüştük. Geçen yıl yürürlüğe giren Cascade (kademeli) sistemi, vize kuyruklarının azalması ve çok girişli, uzun süreli vize verilmesi konularında önemli bir ilerleme sağlamıştı. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında artan ticaret ilişkileri, turizm ilişkileri, eğitim iş birliği, vize konularında Türkiye vatandaşları için değerli vatandaşlarımız için vizesiz hayatı da gerekli kılmakta. En azından vize alımının kolaylaşması en büyük isteğimiz. Bunun yanında teknik konularda, Gümrük Birliği'nin bazı konularında görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki e-ticaret rejimi ve Avrupa Birliği için de hararetle tartışılmakta olan sanayi hızlandırma yasası ve bu çerçevede 'Made in EU', 'Avrupa Birliği'nde üretilmiştir' konsepti konusunda şu anda üye olmayan Türkiye ve diğer ülkelerin konumuyla ilgili taleplerimizi ve isteklerimizi belirttik" dedi.