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Dünya
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Tayvan'da şiddetli deprem! Artçı sarsıntılar da yaşandı

2022-09-18 16:13:33
Tayvan'da şiddetli deprem! Artçı sarsıntılar da yaşandı

Tayvan'da günün erken saatlerinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

#1
Foto - Tayvan'da şiddetli deprem! Artçı sarsıntılar da yaşandı

Tayvanlı yetkililer, depremin, Ada'nın güneydoğu kıyısındaki Taitung kenti yakınlarında 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi. Depremin merkez üssüne yakın olan iki katlı bir bina çökerken, depremin, Ada'nın kuzey ucunda da hissedildiği aktarıldı.

#2
Foto - Tayvan'da şiddetli deprem! Artçı sarsıntılar da yaşandı

Bölgede çok sayıda artçı sarsıntının da olduğu bilgisi paylaşıldı. Depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) kısa süreli tsunami ikazında bulundu.

#3
Foto - Tayvan'da şiddetli deprem! Artçı sarsıntılar da yaşandı

Tayvan'nın Yujing bölgesinin yaklaşık 96 kilometre doğusunda, dün, 10 kilometre derinlikte 6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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