2022-09-18 16:13:33 Tayvan'da şiddetli deprem! Artçı sarsıntılar da yaşandı
Tayvan'da günün erken saatlerinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tayvan'da günün erken saatlerinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tayvanlı yetkililer, depremin, Ada'nın güneydoğu kıyısındaki Taitung kenti yakınlarında 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi. Depremin merkez üssüne yakın olan iki katlı bir bina çökerken, depremin, Ada'nın kuzey ucunda da hissedildiği aktarıldı.
Bölgede çok sayıda artçı sarsıntının da olduğu bilgisi paylaşıldı. Depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) kısa süreli tsunami ikazında bulundu.
Tayvan'nın Yujing bölgesinin yaklaşık 96 kilometre doğusunda, dün, 10 kilometre derinlikte 6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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