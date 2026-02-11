Tavsiye ediliyor... Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu?
Soğuk sıkım sızma zeytinyağı ve taze limon suyu birlikte sağlık konularında bulunmaz iki nimet olarak anlatılıyor.
Salataların ötesine geçerek geceye özel bir ritüelin parçası hâline geldi. İddiaya göre bu iki güçlü besin bir araya geldiğinde antioksidan yönü yüksek, vücudu nazikçe destekleyen bir karışımı ortaya çıkarıyor.
Bu karışımın özellikle yatmadan önce tüketilmesi tavsiye ediliyor.
Gerekçe ise sindirimi desteklemesi ve gece boyunca vücudun kendini yenileme sürecine katkı sağlayabileceği öne sürülüyor.
Zeytinyağı bağırsakları kayganlaştırarak geçişi kolaylaştırabilirken, limon suyu mide asidini uyararak sindirim sürecine destek olduğu söyleniyor. Bu karışım birlikte alındıklarında ise akşam yemeği sonrası oluşan doluluk hissini hafifletebileceği ve daha konforlu bir uykuya zemin hazırlayabileceği ileri sürülüyor.
Ayrıca bu karışımın: Bağırsak düzenini destekleyebileceği Zaman zaman görülen kabızlığa yardımcı olabileceği
Vücudun doğal detoks süreçlerine katkı sağlayabileceği Karaciğer fonksiyonlarını destekleyebileceği iddia ediliyor.
Zeytinyağı; anti-inflamatuar bileşenleri sayesinde kalp sağlığı ve dengeli kolesterol seviyeleriyle ilişkilendiriliyor. Limon ise C vitamini ve bitkisel antioksidanlar açısından zengin. Bu nedenle karışımın:
Kardiyovasküler sistemi destekleyebileceği Eklem konforuna katkı sunabileceği Cildin daha aydınlık görünmesine yardımcı olabileceği öne sürülüyor.
Zeytinyağının, özellikle Akdeniz tipi beslenmenin bir parçası olduğunda kalp sağlığı açısından faydalı olduğu güçlü araştırmalarla destekleniyor. Bazı çalışmalar sızma zeytinyağının bağırsak hareketlerini artırabileceğini ve kabızlık üzerinde olumlu etkileri olabileceğini gösteriyor.
Limon suyuna gelince; içerdiği C vitamini kolajen üretimi ve bağışıklık sistemi için gerekli. Gece tüketilen küçük miktardaki limon suyunun, yeterli C vitamini alan bir kişide ekstra bir fark yaratacağına dair güçlü kanıtlar bulunmuyor. Özetle, bu karışım zararlı görünmese de mucizevi bir çözüm olarak değerlendirilmemeli ve aksi durumda doktora başvurulabilir.
