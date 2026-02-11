  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tavsiye ediliyor... Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu? Türk savunma devinden bir ilk: ABD’yi yeni teknoloji ile tanıştıracak Geceleri ebeveynlerin kurtarıcısı oldu! Çocuklarda gece öksürüğünü bıçak gibi kesiyor 102 kiloluk dev balık kıyıya vurdu! Görenler hayrete düştü Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı dehşet evi: Açlıktan bir deri bir kemik kalmış! Çikolata tansiyon düşürür mü? Yaşlanmadan tutun da, endorfin salınımına kadar.... Kampanyanın detayları belli oldu: AJet’ten Ramazan indirimi Peki listede Türkiye var mı? Dünyanın en zeki 30 şehri açıklandı Peki esas suçlu kim? Sergen Yalçın'lı Beşiktaş 20 maçın 11'inde kayıp yaşadı Devlet Bahçeli’yi kahreden gelişme: Maalesef kül oldu
Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
Tavsiye ediliyor... Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Tavsiye ediliyor... Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu?

Soğuk sıkım sızma zeytinyağı ve taze limon suyu birlikte sağlık konularında bulunmaz iki nimet olarak anlatılıyor.

#1
Foto - Tavsiye ediliyor... Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu?

Salataların ötesine geçerek geceye özel bir ritüelin parçası hâline geldi. İddiaya göre bu iki güçlü besin bir araya geldiğinde antioksidan yönü yüksek, vücudu nazikçe destekleyen bir karışımı ortaya çıkarıyor.

#2
Foto - Tavsiye ediliyor... Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu?

Bu karışımın özellikle yatmadan önce tüketilmesi tavsiye ediliyor.

#3
Foto - Tavsiye ediliyor... Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu?

Gerekçe ise sindirimi desteklemesi ve gece boyunca vücudun kendini yenileme sürecine katkı sağlayabileceği öne sürülüyor.

#4
Foto - Tavsiye ediliyor... Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu?

Zeytinyağı bağırsakları kayganlaştırarak geçişi kolaylaştırabilirken, limon suyu mide asidini uyararak sindirim sürecine destek olduğu söyleniyor. Bu karışım birlikte alındıklarında ise akşam yemeği sonrası oluşan doluluk hissini hafifletebileceği ve daha konforlu bir uykuya zemin hazırlayabileceği ileri sürülüyor.

#5
Foto - Tavsiye ediliyor... Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu?

Ayrıca bu karışımın: Bağırsak düzenini destekleyebileceği Zaman zaman görülen kabızlığa yardımcı olabileceği

#6
Foto - Tavsiye ediliyor... Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu?

Vücudun doğal detoks süreçlerine katkı sağlayabileceği Karaciğer fonksiyonlarını destekleyebileceği iddia ediliyor.

#7
Foto - Tavsiye ediliyor... Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu?

Zeytinyağı; anti-inflamatuar bileşenleri sayesinde kalp sağlığı ve dengeli kolesterol seviyeleriyle ilişkilendiriliyor. Limon ise C vitamini ve bitkisel antioksidanlar açısından zengin. Bu nedenle karışımın:

#8
Foto - Tavsiye ediliyor... Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu?

Kardiyovasküler sistemi destekleyebileceği Eklem konforuna katkı sunabileceği Cildin daha aydınlık görünmesine yardımcı olabileceği öne sürülüyor.

#9
Foto - Tavsiye ediliyor... Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu?

Zeytinyağının, özellikle Akdeniz tipi beslenmenin bir parçası olduğunda kalp sağlığı açısından faydalı olduğu güçlü araştırmalarla destekleniyor. Bazı çalışmalar sızma zeytinyağının bağırsak hareketlerini artırabileceğini ve kabızlık üzerinde olumlu etkileri olabileceğini gösteriyor.

#10
Foto - Tavsiye ediliyor... Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu?

Limon suyuna gelince; içerdiği C vitamini kolajen üretimi ve bağışıklık sistemi için gerekli. Gece tüketilen küçük miktardaki limon suyunun, yeterli C vitamini alan bir kişide ekstra bir fark yaratacağına dair güçlü kanıtlar bulunmuyor. Özetle, bu karışım zararlı görünmese de mucizevi bir çözüm olarak değerlendirilmemeli ve aksi durumda doktora başvurulabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şeytanın çocukları havasını alacak! Akit yazdı satanist konser iptal oldu
Gündem

Şeytanın çocukları havasını alacak! Akit yazdı satanist konser iptal oldu

Rusya ve Polonya'da satanizm propagandası yapan "Slaughter Top Prevail" ve "Behemoth" isimli sapkın müzik gruplarının İstanbul'da vereceği k..
Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği: Bir Kürt olarak SDG’ye karşıyım, çünkü..!
Gündem

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği: Bir Kürt olarak SDG’ye karşıyım, çünkü..!

Kendisi de Kürt kökenli olan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yönelik "Kürt ..
Haydut Trump, şimdi de kafayı köprüye taktı: Ya verin ya da…
Gündem

Haydut Trump, şimdi de kafayı köprüye taktı: Ya verin ya da…

Küresel ticaretin kural tanımaz zorbası Donald Trump, gözünü bu kez komşusu Kanada’nın alın teriyle inşa ettiği dev köprüye dikti. Detroit N..
CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı
Gündem

CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı

Giresun’un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.
Gazeteci İlnur Çevik yıllar sonra açıkladı! Talabani'den Turgut Özal'a Irak teklifi
Gündem

Gazeteci İlnur Çevik yıllar sonra açıkladı! Talabani'den Turgut Özal'a Irak teklifi

Gazeteci İlnur Çevik, Celal Talabani’nin Turgut Özal’a “Gel Kuzey Irak’ı ilhak et” teklifini yıllar sonra açıkladı.
Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Yalan söyledi! "Yolsuzluk dosyalarında 1. sırada Mansur Yavaş var"
Gündem

Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Yalan söyledi! "Yolsuzluk dosyalarında 1. sırada Mansur Yavaş var"

CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM Grup Toplantısı’nda kendisi hakkında yapt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23