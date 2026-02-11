Tavsiye ediliyor... Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu?

Limon suyuna gelince; içerdiği C vitamini kolajen üretimi ve bağışıklık sistemi için gerekli. Gece tüketilen küçük miktardaki limon suyunun, yeterli C vitamini alan bir kişide ekstra bir fark yaratacağına dair güçlü kanıtlar bulunmuyor. Özetle, bu karışım zararlı görünmese de mucizevi bir çözüm olarak değerlendirilmemeli ve aksi durumda doktora başvurulabilir.