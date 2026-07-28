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Mansur Yavaş’ın kapı dışarı ettiği sel mağduruna AK Parti kollarını açtı: Başkan Özcan’dan yeni araç sözü

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Mansur Yavaş’ın kapı dışarı ettiği sel mağduruna AK Parti kollarını açtı: Başkan Özcan’dan yeni araç sözü

Ankara’da etkili olan sağanak yağışın ardından altyapı yetersizliği yüzünden aracı pert olan ve canını pencereden atlayarak zor kurtaran sel mağduru Sait Delibaş, yardım için gittiği CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde büyük bir skandalla karşılaştı. Basına açıklama yaptığı gerekçesiyle kapı dışarı edilen ve belediye personelinin tepkisiyle karşılaşan mağdur vatandaşa, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sahip çıktı. Mansur Yavaş yönetiminin bir "geçmiş olsun" telefonunu bile çok gördüğü Delibaş’ı makamında ağırlayan Özcan, pert olan aracın yerine yenisinin alınacağının müjdesini vererek, CHP’nin duyarsızlığına karşı kimsesiz kalan vatandaşın yanında oldu.

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Foto - Mansur Yavaş’ın kapı dışarı ettiği sel mağduruna AK Parti kollarını açtı: Başkan Özcan’dan yeni araç sözü

Ankara'da Cumartesi günü sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı ve mazgal temizliği konusundaki ihmalkarlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

#2
Foto - Mansur Yavaş’ın kapı dışarı ettiği sel mağduruna AK Parti kollarını açtı: Başkan Özcan’dan yeni araç sözü

Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı alt geçidinde yükselen suların ortasında kalan belediye çalışanı Sait Delibaş, aracı pert olmasına rağmen canını pencereden atlayarak zor kurtardı. Ancak talihsiz vatandaşın yaşadığı felaket, belediyeden gördüğü muameleyle adeta bir drama dönüştü.

#3
Foto - Mansur Yavaş’ın kapı dışarı ettiği sel mağduruna AK Parti kollarını açtı: Başkan Özcan’dan yeni araç sözü

Kıt kanaat geçinen, binbir güçlükle ve kredi çekerek aldığı 630 bin TL’lik aracı sular altında kalarak kullanılmaz hale gelen Delibaş, yardım ve geçmiş olsun beklentisiyle CHP’li ABB’nin yolunu tuttu.

#4
Foto - Mansur Yavaş’ın kapı dışarı ettiği sel mağduruna AK Parti kollarını açtı: Başkan Özcan’dan yeni araç sözü

Ancak, vatandaşın yaralarını sarması gereken büyükşehir yönetimi, mağdur vatandaşı içeri dahi almadı. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Sait Delibaş, yaşadığı ilgisizliği ve gördüğü tepkiyi şu sözlerle ifade etti: "Sadece bir 'geçmiş olsun' denmesini bekledim. Biz insanız, canımızı zor kurtardık. Ama basına, televizyona konuştum diye bana ters cevap verdiler. Saatlerce bekletildim, 'Burada kimse yok' diyerek içeri almadılar. Keşke Mansur Yavaş bir kez arayıp 'Yanındayız' deseydi, hiçbir yere gitmezdim. Ama hemşehrisini, çalışanını arayıp sormadılar bile."

#5
Foto - Mansur Yavaş’ın kapı dışarı ettiği sel mağduruna AK Parti kollarını açtı: Başkan Özcan’dan yeni araç sözü

Ankara’da günlerdir süren su kesintilerine ve temizlenmeyen mazgallara da dikkat çeken Delibaş, felaketin arkasındaki ihmali "Mazgalların temizliğini zamanında yapsalardı, üzerine asfalt atıp geçmeselerdi bu felaket yaşanmazdı" sözleriyle belediye yönetiminin altyapı zafiyetini ifşaladı.

#6
Foto - Mansur Yavaş’ın kapı dışarı ettiği sel mağduruna AK Parti kollarını açtı: Başkan Özcan’dan yeni araç sözü

CHP’li belediye yönetiminin ilgisizliği ve azarlamaları karşısında çaresiz kalan mağdur vatandaş, soluğu AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nda aldı. Mağduriyet haberini alır almaz harekete geçen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Sait Delibaş’ı makamında ağırlayarak yaşadığı felaketi bizzat dinledi. Mansur Yavaş’ın bir telefonu çok gördüğü vatandaşa moral veren Özcan, Delibaş’ın mağduriyetinin en kısa sürede giderileceğini belirterek, "Seni mağdur etmeyeceğiz, araç perte çıktığı için yenisini alacağız" müjdesini verdi.

#7
Foto - Mansur Yavaş’ın kapı dışarı ettiği sel mağduruna AK Parti kollarını açtı: Başkan Özcan’dan yeni araç sözü

Gördüğü samimiyet ve destek karşısında duygusal anlar yaşayan Delibaş, AK Parti’nin uzattığı yardım eli sonrası şu ifadeleri kullandı:

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Foto - Mansur Yavaş’ın kapı dışarı ettiği sel mağduruna AK Parti kollarını açtı: Başkan Özcan’dan yeni araç sözü

"Hakan Başkanımız sağ olsun bize sahip çıktı. Beni makamında ağırladı, derdimi bizzat dinledi. 'Biz buradayız, seni mağdur etmeyeceğiz' diyerek araç perte çıktığı için yenisini alma sözü verdi. Bir insanın en zor anında bir kapının açılması, bir sesin 'yanındayız' demesi ne kadar kıymetli, bunu tarif edemem. Sayesinde yalnız olmadığımı hissettim. Allah razı olsun kendisinden ve ekibinden." Başkentte yaşanan her sağanak sonrası vatandaşları felaketle baş başa bırakan ve mağdur olan Ankaralılara kapıları kapatan CHP'li yönetim anlayışı bir kez daha sınıfta kalırken, AK Parti teşkilatının haksızlığa uğrayan vatandaşa anında sahip çıkması kamuoyunda takdirle karşılandı.

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