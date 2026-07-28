Mansur Yavaş’ın kapı dışarı ettiği sel mağduruna AK Parti kollarını açtı: Başkan Özcan’dan yeni araç sözü

"Hakan Başkanımız sağ olsun bize sahip çıktı. Beni makamında ağırladı, derdimi bizzat dinledi. 'Biz buradayız, seni mağdur etmeyeceğiz' diyerek araç perte çıktığı için yenisini alma sözü verdi. Bir insanın en zor anında bir kapının açılması, bir sesin 'yanındayız' demesi ne kadar kıymetli, bunu tarif edemem. Sayesinde yalnız olmadığımı hissettim. Allah razı olsun kendisinden ve ekibinden." Başkentte yaşanan her sağanak sonrası vatandaşları felaketle baş başa bırakan ve mağdur olan Ankaralılara kapıları kapatan CHP'li yönetim anlayışı bir kez daha sınıfta kalırken, AK Parti teşkilatının haksızlığa uğrayan vatandaşa anında sahip çıkması kamuoyunda takdirle karşılandı.