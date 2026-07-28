Mansur Yavaş’ın kapı dışarı ettiği sel mağduruna AK Parti kollarını açtı: Başkan Özcan’dan yeni araç sözü
Ankara’da etkili olan sağanak yağışın ardından altyapı yetersizliği yüzünden aracı pert olan ve canını pencereden atlayarak zor kurtaran sel mağduru Sait Delibaş, yardım için gittiği CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde büyük bir skandalla karşılaştı. Basına açıklama yaptığı gerekçesiyle kapı dışarı edilen ve belediye personelinin tepkisiyle karşılaşan mağdur vatandaşa, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sahip çıktı. Mansur Yavaş yönetiminin bir "geçmiş olsun" telefonunu bile çok gördüğü Delibaş’ı makamında ağırlayan Özcan, pert olan aracın yerine yenisinin alınacağının müjdesini vererek, CHP’nin duyarsızlığına karşı kimsesiz kalan vatandaşın yanında oldu.