DEM’den ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Çerçeve yasayla ilgili mutabakat sağlandı

Güvenlik odaklı bir yaklaşım yerine siyasetin odakta olduğu bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu söyledik. Gelelim yeni gelişmeye. Ne oldu? Son günlerde yapılan açıklamaları biliyorsunuz. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var ki biz bu açıklamaları son derece önemli ve değerli buluyoruz, memnuniyet verici karşılıyoruz.