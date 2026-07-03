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DEM’den ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Çerçeve yasayla ilgili mutabakat sağlandı

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DEM’den ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Çerçeve yasayla ilgili mutabakat sağlandı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi ve “Terörsüz Türkiye Yasası”na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - DEM’den ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Çerçeve yasayla ilgili mutabakat sağlandı

Doğan, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci ile ilgili, “Biz epeydir bir yasal çerçeve çağrısı yapıyoruz. Diyoruz ki; 'Barış ve demokratik toplum sürecinin hala hukuken güvence altına alınmış bir kurumsal yol haritasının olmaması hem endişe hem de risk yaratır.

#2
Foto - DEM’den ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Çerçeve yasayla ilgili mutabakat sağlandı

Zaten Orta Doğu'daki gelişmeler dolayısıyla riske açık bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu riskleri minimize etmek için yol haritasını takvimlendirerek ilerleyelim. Bir çırpıda çözülemeyeceğini bildiğimizi hep söyledik. 'Bu siyasi bir mesele, teknik bir yaklaşımla değerlendirilmemeli' dedik.

#3
Foto - DEM’den ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Çerçeve yasayla ilgili mutabakat sağlandı

Güvenlik odaklı bir yaklaşım yerine siyasetin odakta olduğu bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu söyledik. Gelelim yeni gelişmeye. Ne oldu? Son günlerde yapılan açıklamaları biliyorsunuz. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var ki biz bu açıklamaları son derece önemli ve değerli buluyoruz, memnuniyet verici karşılıyoruz.

#4
Foto - DEM’den ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Çerçeve yasayla ilgili mutabakat sağlandı

Görünen o ki çerçeve yasayla ilgili bir mutabakat sağlandı. Sağlanan mutabakat zamanlamaya dair sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları. Takvime ilişkin henüz sizinle net paylaşabileceğimiz bilgiler yok. 'Çerçeve yasa, Meclis çalışmalarına ara vermeden temmuz ayında Meclis’in gündemine alınmalı' demiştik ve şu anda yapılan görüşmelerde bu konuda mutabakat sağlandığını sizlerle paylaşabilirim” ifadelerini kullandı.

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