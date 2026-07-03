Destici: Dilini tutmayanın dili susturulur! Mizah konusu yapacağın bir şey kalmadı da sıra Kur'an-ı Kerim'e mi geldi hadsiz

"Cumhur İttifakımızın kararlılığı, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin dirayeti ile ordumuz ve polisimizin verdiği destansı mücadele sonucu ülkemiz terörden temizlenmiştir ve bugün hiçbir noktasında terör yoktur ama sınırlarımız dışında terör örgütü varlığını sürdürmektedir. Terör örgütü pazarlıksız, şartsız, müzakeresiz bir şekilde silah bırakacaktır. Yine aynı şekilde tüm unsurlarıyla kendini feshedecektir. Başkası mümkün değildir. Türk milleti ne kimliğinden ne inancından ne de güzel Türkçemizden asla taviz vermez. Bunu herkes bilsin."