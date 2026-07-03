Destici: Dilini tutmayanın dili susturulur! Mizah konusu yapacağın bir şey kalmadı da sıra Kur'an-ı Kerim'e mi geldi hadsiz
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Aksaray’da yaptığı konuşmada Kur’an-ı Kerim ile alay ettiği için tutuklanan soytarı Deniz Göktaş’a tepki göstererek "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i aşağılama ve alay etme hadsizliğinde bulunuyor. Senin mizah konusu yapacağın hiçbir şey kalmadı da sıra Kur'an-ı Kerim'e mi geldi. Dilini tutmayanın dili susturulur" dedi.