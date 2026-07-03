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Sıcak gelişme! Haydut ABD, askerlerini çekti

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Sıcak gelişme! Haydut ABD, askerlerini çekti

Dünya üzerinde haydutluk yapan Amerika Birleşik Devletleri, Afrika ülkesi Nijerya'da bulunan askerlerinin büyük bölümünü çekti.

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Foto - Sıcak gelişme! Haydut ABD, askerlerini çekti

ABD Afrika Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson, 2026 Afrika Genelkurmay Başkanları Konferansı'nın ardından düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, Çad Gölü Havzası'nda yürütülen ortak terörle mücadele operasyonunun hedeflerine ulaştığını söyledi. Anderson, Nijerya'ya bu yılın başında konuşlandırılan ABD askerlerinin büyük bölümünü geri çektiklerini belirterek, ülkesinin Nijerya ile istihbarat paylaşımı ve güvenlik alanındaki işbirliğini sürdüreceğini ifade etti.

#2
Foto - Sıcak gelişme! Haydut ABD, askerlerini çekti

Çad Gölü Havzası'nda yürütülen operasyonun terör örgütü DEAŞ'ın bölgedeki yapılanmasına darbe vurduğunu bildiren Anderson, ABD'nin sağladığı istihbarat desteği ile Nijerya güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonların örgütün küresel yapılanmasındaki üst düzey bir ismin etkisiz hale getirilmesine katkı sunduğunu kaydetti.

#3
Foto - Sıcak gelişme! Haydut ABD, askerlerini çekti

Anderson, Nijerya'yı önemli bir güvenlik ortağı olarak nitelendirerek, ABD'nin bundan sonraki süreçte de ortak ülkelerin terörle mücadele kapasitesini artırmaya yönelik istihbarat ve diğer özel kabiliyetlerle destek vermeyi sürdüreceğini söyledi. Afrika ülkeleri arasında istihbarat paylaşımının artırılması çağrısında bulunan Anderson, terörizm, yasa dışı kaçakçılık ve diğer sınır aşan güvenlik tehditleriyle mücadelenin bölgesel işbirliğiyle daha etkili yürütülebileceğini ifade etti.

#4
Foto - Sıcak gelişme! Haydut ABD, askerlerini çekti

ABD'nin terörle mücadele kapsamında göndermeyi planladığı askerlerin ilk bölümünün 15 Şubat'ta ülkeye ulaştığı bildirilmişti. ABD, Çad Gölü Havzası'nda yürütülen istihbarat, gözetleme ve terörle mücadele faaliyetlerine destek amacıyla yaklaşık 200 askerini Nijerya'ya konuşlandıracağını açıklamış, ilk etapta 100 asker ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'ye ulaşmıştı.

#5
Foto - Sıcak gelişme! Haydut ABD, askerlerini çekti

ABD Afrika Komutanlığı yetkilileri de konuşlandırmanın iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği kapsamında yürütüldüğünü duyurmuştu.

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